Einladung zur ADAC Hauptversammlung 2019 am Nürburgring

München (ots) - Am Samstag, 11. Mai 2019 findet am Nürburgring inder Eifel die Hauptversammlung von Europas größtem Mobilitätsclubstatt.Ab 10 Uhr diskutieren die rund 200 Delegierten der 18eigenständigen ADAC Regionalclubs unter dem Motto "Helfer ausLeidenschaft" über Herausforderungen und Chancen für den ADAC e.V.angesichts der Digitalisierung sowie des rasanten Wandels derMobilität. Darüber hinaus stellt das Präsidium die Gesamtentwicklungund die wichtigsten Kennzahlen des ADAC e.V. für das Geschäftsjahr2018 vor.Über Ihre Teilnahme sowie journalistische Begleitung derADAC Hauptversammlung 2019 am Samstag,11. Mai 2019 ab 10 Uhram Nürburgring - Bitburger Event-Center,ring°boulevard, Stefan-Bellof-Straße,53520 Nürburgwürden wir uns freuen.Als akkreditierter Pressevertreter haben Sie die Möglichkeit, dieVersammlung im Sitzungssaal zu verfolgen. Die Hauptversammlung wird,die Zustimmung der Delegierten vorausgesetzt, auch live im Internetunter www.adac.de übertragen.