Köln / München (ots) -2. Jahreskonferenz: "Sexuelle Gewalt in familiären Lebenswelten"Vom 9. bis 10. Mai 2019 veranstalten die Kinderschutz-Zentren denFachkongress "Sexuelle Gewalt in familiären Lebenswelten" imKulturhaus Milbertshofen in München, wozu wir Sie herzlich einladen.*Die 2. Jahreskonferenz der Kinderschutz-Zentren konzentriert sichauf die Ursachen, Dynamiken und Auswirkungen sexueller Gewalt infamiliären Lebenswelten und möchte den Fokus des fachöffentlichenBewusstseins auch auf die Scham und das Unwohlsein richten, wenn esdarum geht, dass die Gewalt von Kindern selbst ausgeht.Der Bilanzbericht der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitungsexuellen Kindesmissbrauchs zeigt, dass sich 682 der 914ausgewerteten Anhörungen und Berichte auf den Kontext Familiebeziehen. Neben neuen Erkenntnissen und Beratungsansätzen sollendeshalb Beispiele aus der Praxis hervorgehoben werden, in denen diekomplizierten Beziehungsdynamiken zwischen Misshandler*in,misshandeltem Kind und anderen Bezugspersonen im Vordergrund stehen."Sexueller Missbrauch findet am häufigsten in der Familie statt"Die schockierenden Ereignisse auf dem Campingplatz "Eichwald" imnordrhein-westfälischen Lügde verdeutlichen, dass eine transparenteund enge Kooperation zwischen den Jugendämtern, der Polizei und denFachkräften der Kinder- und Jugendhilfe elementar ist. Die Tatsache,dass der sexuelle Missbrauch an Kindern am häufigsten vonFamilienmitgliedern mit direktem Erziehungsauftrag und/oder einemGeschwister, Onkel, Tante, Großeltern, Stief- und Pflegeelternbegangen wird, unterstreicht die thematische Ausrichtung undDringlichkeit der Jahreskonferenz.Die 2. Jahreskonferenz wird von der Bundesarbeitsgemeinschaft derKinderschutz-Zentren und dem KinderschutzZentrum München organisiertund möchte den Teilnehmer*innen die Möglichkeit geben, sich mitExpert*innen auszutauschen, eigene Arbeitsansätze zu reflektiern undüber die neusten Erkenntnisse aus der Forschung informiert zu werden.Zum Kongress werden bundesweit bis zu 200 Fach- und Leitungskräfteaus der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe, juristischenHandlungsfeldern und andere am Thema Interessierte erwartet.Weitere Informationen zum Programm finden Sie unter:www.kinderschutz-zentren.org