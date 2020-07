Einladung zur 17. Sitzung des ZDF-Fernsehrates der XV. Amtsperiode

Mainz (ots) -Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,die 17. Sitzung des Fernsehrates der XV. Amtsperiode findet statt amFreitag, 10. Juli 2020 Rheingoldhalle MainzThemen sind unter anderem: - Drei-Stufen-Test zu Änderungen der Telemedienangebote des ZDF - Nachhaltigkeit im ZDF - Jahresbilanz ZDFkultur - Neukonstituierung und 1. Sitzung des Fernsehrates in der XVI. AmtsperiodeIm Anschluss an die öffentliche Plenarsitzung laden wir Sie im Namen der Fernsehratsvorsitzenden Marlehn Thieme zur digitalenPressekonferenz um ca. 16.30 Uhrein.Die öffentliche Plenarsitzung beginnt um 9.00 Uhr. Bitte teilen Sie uns per E-Mail (FSR-PK@zdf.de) mit, ob Sie an der digitalen Pressekonferenz oder an der öffentlichen Sitzung teilnehmen werden.Der Link zur digitalen Pressekonferenz wird am 10. Juli 2020 im Laufe des Tages versendet.Mit freundlichen GrüßenAlexander StockPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7840/4645682OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell