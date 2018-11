Einladung zur 11. Sitzung des ZDF-Fernsehrates der XV. Amtsperiode (FOTO)

Mainz (ots) -Sehr geehrte Damen und Herren,liebe Kolleginnen und Kollegen,die 11. Sitzung des Fernsehrates der XV. Amtsperiode findet statt amFreitag, 7. Dezember 2018Hyperion Hotel HamburgAmsinckstraße 39-4120097 HamburgThemen sind unter anderem:- Stand und Entwicklung von ARTE- Stand und Entwicklung von funk- Stand und Entwicklung von ZDFneo- Sport im ZDF - Rückblick 2018 und Ausblick- Haushalt 2019Im Anschluss an die öffentliche Plenarsitzung laden wir Sie im Namender Fernsehratsvorsitzenden Marlehn Thieme ein zurPressekonferenzca. 13.00 Uhr Raum Humboldt 1+2Hyperion Hotel HamburgFür mögliche Verschiebungen der angegebenen Zeit aus aktuellem Anlassbitten wir schon jetzt um Ihr Verständnis. Getränke und ein Imbissstehen für Sie bereit.Wir freuen uns, Sie in Hamburg begrüßen zu dürfen.Die öffentliche Plenarsitzung beginnt um 9.00 Uhr.Für Kolleginnen und Kollegen, die nicht nach Hamburg kommen können,besteht die Möglichkeit, die Pressekonferenz im Internet alsLivestream zu verfolgen.Bitte teilen Sie uns per Mail (FSR-PK@zdf.de) mit, ob Sie an derPressekonferenz oder an der öffentlichen Sitzung (dort ist dasPlatzangebot für Zuschauer beschränkt) teilnehmen werden oder ob Sieeinen Zugang für den Livestream benötigen.Mit freundlichen GrüßenAlexander StockPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell