Einladung zum Set-Fototermin am 24. Oktober 2018 in Köln

Köln, 22.10.2018 (ots) - "Väter - Allein zu Haus (AT)" -Dreharbeiten für drei ARD-Degeto/WDR-Komödien mit Peter Lohmeyer,David Rott, Tim Oliver Schultz und Tobias van DiekenVier Väter im Ausnahmezustand. Der erste Schultag ihrer Kinderstellt Gerd (Peter Lohmeyer), Mark (David Rott), Timo (Tim OliverSchultz) und Andreas (Tobias van Dieken) vor eine beträchtlicheHerausforderung: Sie müssen beweisen, dass sie auf ihre Kinder soaufpassen können, wie es deren Mütter tun würden...Die ARD-Degeto/WDR-Produktion "Väter - Allein zu Haus" (AT)bündelt drei Komödien über Rollenbilder und Rollentausch, die auchdramatische Momente kennt, frei nach der australischen Erfolgsserie"House Husbands". Mit hochkarätiger Besetzung erzählen dieGrimme-Preisträger Jan Martin Scharf (Buch und Regie) und ArneNolting (Buch) gemeinsam mit dem Ensemble warmherzig und liebevollvon den Verwicklungen in den Beziehungen zwischen Mann und Frau unterveränderten Vorzeichen.Zu einem Set-Fototermin während der Dreharbeiten in Köln laden wieSie herzlich ein.Mittwoch, 24. Oktober 2018, 13.30 Uhr, 50678 KölnKatholische Grundschule Mainzer Straße, Mainzer Straße 30 - 34Motiv: Vor der Grundschule - Gerd, Mark, Timo und Andreas wollensich der doppelten Herausforderung Bilderbuchvater und perfekterHausmann stellen.Für Fotos und Kurzinterviews zur Verfügung stehen (abhängig vomVerlauf der Dreharbeiten): Die Schauspieler Peter Lohmeyer, DavidRott, Tim Oliver Schultz und Tobias van Dieken, Regisseur Jan MartinScharf, Produzent Stephan Bechtle (Bavaria Fiction GmbH), CorinnaLiedtke, Redaktion WDR, und Stefan Kruppa, Redaktion ARD Degeto.(Sollte es zu Wartezeiten kommen, bitten wir um Verständnis.Videoaufnahmen bedürfen der vorherigen Absprache.)"Väter - Allein zu Haus" (AT) ist eine Produktion der BavariaFiction GmbH im Auftrag von ARD-Degeto und dem Westdeutschen RundfunkKöln für das Erste.