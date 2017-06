Köln (ots) - Das harte Training soll sich nun auszahlen: Ab dem12. Juni 2017 treten 350 hoch motivierte Athletinnen und Athleten an,um erster deutscher Ninja Warrior zu werden.An diesem Tag beginnen in der DM-Arena auf dem Messegelände inKarlsruhe die Aufzeichnungen zur zweiten Staffel derRTL-Erfolgs-Sportshow "Ninja Warrior Germany". In sieben Vorrundenmüssen sich die 350 Athleten auf dem wohl härtesten TV-Parcours derWelt beweisen. Alle Teilnehmer wurden aus 13.000 Bewerbern indeutschlandweiten Castings ausgewählt. Alle Journalisten sindherzlich eingeladen, die Athleten aus ihrer Region vor Ort inKarlsruhe zu begleiten und zu berichten.Die besten 56 Athleten ziehen ins Halbfinale ein, 38 von ihnendürfen sich im großen Finale am 25. Juni (Aufzeichnung) Hoffnung aufden Titel Ninja Warrior machen. Allerdings muss dafür am Ende desFinalparcours noch der über 20 Meter hohe Mount Midoriyama bezwungenwerden. Die 350 Athleten stammen aus allen Teilen Deutschlands, sowieder Schweiz, Österreich, Großbritannien, Ungarn und den USA, und übendie verschiedensten Berufe aus wie zum Beispiel Bergmann (SandroAtzori aus Duisburg), U-Bahn-Fahrer (Thomas Richter aus Berlin),Kinderchirurg (Uwe Weitzer aus Graz), Schlagersänger (Steffen Jürgensaus Neuendettelsau) oder Azubi zum Gemüsegärtner (Moritz Feuchtmeieraus Dachau). Viele Athleten können bereits große sportliche Erfolgevorweisen: Martina Üffing (Studentin aus Münster) ist deutscheMeisterin im Achtkampf und Vize-Deutsche Meisterin im Hochschulsport.Sarah Kopp (Personal Trainerin aus Krefeld) war drei MalLandesmeisterin und einmal deutsche Vizemeisterin in derFrauen-Fitness-Figur-Klasse. Alexej Balzer (Student aus Heidelberg)ist mehrfacher deutscher Meister sowohl im Männerballett und imKarnevalistischen Tanzsport. Der 74-jährige Vladimir Kremen aus derNähe vom Chiemsee beweist, dass auch das Alter keine Rolle spielt,wenn man sich fit genug fühlt, um den Parcours zu bestehen. Und erist nicht der einzige Ü50, der sich der Herausforderung des Parcoursstellt. Jüngste Teilnehmerin ist übrigens die Schülerin Annika Werneraus Hilden, die erst am 1. Juni 2017 ihren 18. Geburtstag feierte.Daniela Baumann (Ex von DJ BoBo René Baumann undPolefitness-Unternehmerin aus Richterswil/Schweiz) ist mit 50 Jahrendie älteste Frau unter den Teilnehmerinnen. Natürlich treten aucheinige Athleten aus dem letzten Jahr erneut an, um sich den Titel zuholen. Wiederkehrer sind u. a. der "Last Man Standing" aus 2016,Oliver Edelmann (Anlagenmechaniker aus Augsburg), das "Wolfpack" MaxSprenger (Student aus Bergisch Gladbach), Andreas Wöhle (Sportstudentaus Köln) und Sladjan Djulabic (Versicherungsmathematiker aus Köln),Lynn Jung (Freerunnerin aus East Sussex/GB), Alix Arndt(Agraringenieurin aus Lampeter/GB, die einzige Frau der erstenStaffel, die die Wand hoch kam, außerdem trat sie auch in der letztenbritischen Staffel an) oder Patrick Masivi (Rheinschiffer ausKönigswinter), sowie viele andere.Pressekontakt:Jovan EvermannUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: 0221 / 4567 4234email: jovan.evermann@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell