Einladung zum Pressetermin: 10. International Summer Academy in Lübeck / Christine Aschenberg-Dugnus MdB besucht Campus Hörakustik

Mainz (ots) - Am 22. August 2019 besucht die BundestagsabgeordneteChristine Aschenberg-Dugnus (FDP) die 10. International SummerAcademy (12. bis 23. August 2019) auf dem Campus Hörakustik inLübeck.Christine Aschenberg-Dugnus ist gesundheitspolitische Sprecherinder FDP und seit 2017 Mitglied des Bundestags. "Die Hörakustikerleisten eine hochqualitative Hilfsmittelversorgung in Deutschland.Darüber hinaus ist ihr duales Ausbildungssystem weltweitvorbildhaft," so Aschenberg-Dugnus, MdB. "Ich bin stolz, dassSchleswig-Holstein mit dem Campus Hörakustik ein internationalrenommiertes Kompetenzzentrum hat, das Besucher aus aller Welt zu unsin den Norden zieht."Dieses Jahr erwartet die International Summer Academy rund 40Hörakustiker, Audiologen und HNO-Ärzte aus 17 verschiedenen Staaten.Auf ihrem Rundgang über den Campus Hörakustik wird sichAschenberg-Dugnus, MdB, das einzigartige Kompetenzzentrum derHörakustik anschauen und mit den Hörexperten aus aller Welt insGespräch kommen.Anlässlich des Besuchs von Christine Aschenberg-Dugnus, MdB, ladenwir Sie herzlich zu einem Rundgang auf dem Campus Hörakustik ein.Termin: 22.08.2019, 13:00 - 15:00 UhrOrt: Akademie für Hörakustik (afh), Bessemerstraße 3, 23562 LübeckAnsprechpartner und Akkreditierung: Dr. Juliane Schwoch,schwoch@biha.deAls Vertreter von biha, der afh und der BundesoffenenLandesberufsschule für Hörakustiker und Hörakustikerinnen (LBS)werden Hans-Jürgen Bührer, Vizepräsident der biha, Jürgen Matthies,Vizepräsident der biha, Oberstudiendirektor Michael Blau, Schulleiterder Berufsschule der Handwerkskammer Lübeck, und Stephan Fuesers,Studiendirektor der LBS, zugegen sein.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einerindizierten Schwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zähltzu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit 6.600Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000 Hörakustikern versorgt dasHörakustiker-Handwerk ca. 3,7 Millionen Menschen in Deutschland mitqualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen. Die Bundesinnungder Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen der Hörakustikerin Deutschland.Pressekontakt:Dr. Juliane Schwoch (biha), schwoch@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuell