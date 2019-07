Einladung zum Pressegespräch und Fototermin am 1. August 2019 / 100 Tage Zentrum am Rathausplatz in Burladingen zeigen: Bürgersinn und Engagement kommen an

Burladingen (ots) -Das Zentrum am Rathausplatz in Burladingen kann die ersten 100erfolgreichen Tage seit der Eröffnung feiern. Voraus ging dasjahrelange vergebliche Bemühen der Stadt, um den Bau einesÄrztehauses. Wir laden Sie sehr herzlich zu einem Pressegespräch, mitanschließendem Rundgang durch das Ärzte- und Dienstleistungszentrumein. Sie werden die Gelegenheit haben, von den Gewerbemietern desZentrums Statements zu erhalten. Außerdem stellen wir Ihnen gernejournalistisches Fotomaterial honorarfrei zur Verfügung.Wann: 1. August 2019, 10:30 - 12:00 UhrWo: Zentrum am Rathausplatz, Rathausplatz 8, 72393 Burladingen,Eingang BeneVit TagespflegeWer: Kaspar Pfister, Initiator und Betreiber des Zentrums amRathausplatz, Gründer der BeneVit Gruppe und Burladinger BürgerDas Zentrum am Rathausplatz vereint eine Vielzahl von ärztlichenDisziplinen und Dienstleistungen: Gynäkologie, Kinderheilkunde,Internistische Praxis, Zahnarzt und Physiotherapie. Mit einerApotheke, einem Sanitätshaus und einem Hörgerätestudio sind zudem dieBedürfnisse rund um das Thema Gesundheit weitgehend abgedeckt. Diesin einem durchweg barrierefreien Haus der Begegnung für Jung und Altund zwischen Bahnhof und Rathaus gelegen. Die hauseigeneKinderbetreuung ist auch für die Mütter und Väter gedacht, die imZentrum arbeiten. Ergänzt wird der Komplex durch eine Tagespflege fürältere Menschen, sowie einem Ambulanten Pflegedienst der BeneVitGruppe und mehrere altersgerechte Wohnungen. In Deutschland ist dieseKomplexität unter einem Dach bisher einmalig, ebenso wie dieKinderarztpraxis mit eigenem Dachgartenspielplatz.Über die BeneVit GruppeDie BeneVit Gruppe ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen,welches seit dem Jahr 2004 Dienstleistungen für ältere, pflege- undbetreuungsbedürftige Menschen erbringt. Die Unternehmensgruppe istbundesweit an 31 Standorten tätig und betreibt 27 stationärePflegeeinrichtungen mit rund 2.300 Plätzen in fünf Bundesländern.Dies über¬wiegend nach dem BeneVit-Hausgemeinschaftskonzept, inWohngruppen mit 12-14 Bewohnern. In den ambulanten Diensten derGruppe werden rund 900 pflegebedürftige Menschen versorgt. Zusätzlichwird teilstationäre Pflege eingestreut und in 4 solitärenTagespflegeeinrichtungen angeboten, ebenso barrierefreie und betreuteWohnformen. Rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitenbundesweit für die BeneVit Gruppe.www.benevit.netPressekontakt:Steffen Ritterfokus > pDie Kommunikationsagentur für die PflegewirtschaftFriedrichstraße 6810117 Berlin-MitteT +49 30 2888 6003M +49 160 15 31 796ritter@fokus-p.dewww.fokus-p.deOriginal-Content von: Charleston Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell