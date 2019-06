Hammelburg/Bayern (ots) -Das Vereinte Nationen Ausbildungszentrum Bundeswehr übt vom 28.Juni bis 4. Juli 2019 im Raum Lindau und Oberallgäu. Die Übung unterdem Namen Blue Flag / Fo(u)r Peace Central Europe 2019 bildet denAbschluss des multinationalen Militärbeobachter-Lehrganges.Für die 41 Lehrgangssteilnehmenden aus 27 Nationen stellt dasHandlungstraining den Hö-hepunkt der Ausbildung zum Military Experton Mission dar. Unter ihnen befinden sich in diesem Jahr auch 25zukünftige Militärbeobachterinnen aus 23 Nationen. Mit diesemLehr-gang leistet das Vereinte Nationen Ausbildungszentrum Bundeswehreinen wichtigen Beitrag für die Vereinten Nationen.Um Ihnen weitere Hintergrundinformationen zum Ablauf der Übung,der Initiative "Frau, Frieden und Sicherheit" sowie zur Ausbildungvon UN-Militärbeobachtern zu geben, laden wir Sie zu einemPressegespräch ein.Neben dem Vertreter der Stadt Lindau, Haupt- undPersonalamtsleiter Thomas Nuber, wer-den auch die Kommandeure derAusbildungszentren aus den vier beteiligten Nationen (Deutschland,Österreich, Schweiz und Niederlande) anwesend sein.Nach dem Pressegespräch besteht die Möglichkeit für Interviews mitden beteiligten Perso-nen. Darüber hinaus ist es beabsichtigt,Pressetermine für die Berichterstattung während der freilaufendenAbschlussübung zu vereinbaren.Wir laden hiermit alle Medienvertreter zum Pressetermin ein.Mehr Informationen finden Sie in der Pressemitteilung.Pressekontakt:Vereinte Nationen Ausbildungszentrum BundeswehrTelefon: +49 (0) 9732 / 784 - 5034Fax: +49 (0) 9732 / 784 - 5199E-Mail: VNAusbZBwS3@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell