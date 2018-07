Berlin (ots) -Jeder zehnte Pflegehaushalt in Deutschland beschäftigt einezumeist aus Osteuropa stammende Betreuungskraft, belegt eine Studieaus dem Jahr 2017. Gerade in der Urlaubszeit und an den Feiertagensind die über 200.000 helfenden Hände aus Polen, Ungarn oder Rumänienbesonders gefragt. Doch über die Marktentwicklung, dieArbeitsbedingungen, Kosten und Anbieter, ist nur wenig bekannt. DasGerman-Polish Centre for Public Law and Environmental Network(GPPLEN), eine im Jahr 2009 gegründete deutsch-polnischeWissenschaftseinrichtung der Universitäten Cottbus und Breslau, legtnun eine erste Modellabfrage bei Anbietern und Vermittlern, die miteiner "24 Stunden-Betreuung" werben, in Form eines Faktenbuchs vor.Diese belegt den übergroßen Stellenwert von häuslichenBetreuungsleistungen, als wichtige Säule der deutschenPflegelandschaft.Ihre Gesprächspartner:- Prof. Dr. Dr. h.c. Lothar Knopp, Geschäftsführender Direktor desGPPLEN und Herausgeber und Mitautor des Faktenbuchs- Robert Szymczak, Geschäftsführer Promedica Plus- Daniel Haberkorn, Geschäftsführer Promedica PlusDie Themen des Pressegesprächs:- Rahmenbedingungen und Marktentwicklungen der"24-Stunden-Betreuung" in Deutschland- Seriös versus unseriös: Fallstricke und Unterschiede derAngebotsprofile- Pflegefachkraft und Betreuungskraft: Unterschiede, Leistungen,Kosten und Einsatzzeiten- Erwartungen pflegender Angehöriger kontra deutsche Pflegepolitik- Wie PROMEDICA PLUS, Marktführer der häuslichen"24-Stunden-Betreuung" in Deutschland arbeitet: Personalsuche,Ausbildung, Einsatz und Bezahlung- Forderungen an die Politik: gesetzliche und finanzielleRahmenbedingungen verändernWann und wo:07. August 2018, von 11:00 bis 12:00 Uhr,Hotel Albrechtshof, Salon "Philipp Spener", Albrechtstraße 8(direkt am S+U-Bahnhof Friedrichstraße), 10117 Berlin-MitteBitte lassen Sie uns unter ritter@fokus-p.de oder 0160 / 15 31 796wissen, ob wir mit Ihrer Teilnahme rechnen dürfen.Pressekontakt:Steffen Ritterfokus > pDie Kommunikationsagentur für die PflegewirtschaftReinhardtstraße 3110117 Berlin-MitteT +49 30 2888 6003F +49 30 2888 6005M +49 160 15 31 796ritter@fokus-p.dewww.fokus-p.deOriginal-Content von: Charleston Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell