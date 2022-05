Einladung zum Pressegespräch am 18.05.2022 um 10 Uhr: Zukunft der Energetica Industries GmbH

Liebenfels (ots) -Die neue Eigentümerin der Energetica Industries GmbH, die IRMA Power, informiert über die Zukunftspläne am Standort Liebenfels. Klares Ziel ist es, den Standort und die damit verbundenen Arbeitsplätze weiter auszubauen, Lehrlinge auszubilden und ein Photovoltaik-Kompetenzzentrum zu errichten.Thema: Zukunft der Energetica Industries GmbHIhre Gesprächspartner:innen und Teilnehmer:innen- Martin Kurschel (Eigentümer der IRMA Gruppe und IRMA Power)- Erwin Toplak (Geschäftsführer IRMA Power und Energetica Industries)- Rene Battistutti (Berater der IRMA Power und ehemaliger CEO der Energetica Industries)- Klaus Köchl (Nationalratsabgeordneter und Bürgermeister der Marktgemeinde Liebenfels)- Dr. Ferdinand Lanker (Rechtsanwalt/Masseverwalter)Bitte um Anmeldung per E-Mail an b.schober@irmapower.com bis spätestens 16.05.2022.Datum: 18.05.2022, 10:00 - 11:00 UhrOrt: Energetica IndustriesEnergieplatz 1, 9556 Liebenfels, ÖsterreichPressekontakt:Irma Power GmbHBettina Schober-FuelpasM: +43 664 88 72 50 01; E: b.schober@irmapower.comwww.irmapower.comOriginal-Content von: Irma Power GmbH, übermittelt durch news aktuell