Einladung zum Pressegespräch am 04.09.2017 um 12 Uhr in Berlin: Bundestagswahl 2017 / Parteien sind für Männer nicht wählbar - Interessenverband nennt die Gründe (FOTO)

Berlin /Köln (ots) -Die Interessengemeinschaft Jungen, Männer und Väter (IG-JMV) lädtein zumPressegespräch am Mo., den 4. September um 12:00 Uhrins Haus der Bundespressekonferenz / TagungszentrumSchiffbauerdamm 40 / Ecke Reinhardstr. 55, 10177 Berlin.Die Interessengemeinschaft stellt fest: "Die im DeutschenBundestag vertretenen Parteien sind für Männer nicht wählbar", so ihrSprecher Gerd Riedmeier. Der Verband wertete die Wahlprogramme derParteien aus und bedauert: "Die Bedürfnisse von Jungen, Männern undVätern kommen in ihnen nicht vor."Die IG-JMV benennt im Gespräch die Hintergründe. Männer undgetrennt erziehende Väter wollen nicht länger von der Bundespolitikunsichtbar gemacht werden. Es reicht. Ihre Verbände müssen geladenund gehört werden, wie es der demokratische Auftrag an die Politikvorsieht.Das geschlechterpolitische Kartell der im Bundestag vertretenenParteien und der ausschließliche Fokus auf die Bedürfnisse von Frauenmuss ein Ende haben.Die IG-JMV ruft Männer und getrennt erziehende Väter dazu auf, dieWahlversprechen der Parteien genau zu prüfen, um ihr Wahlverhaltendanach zu richten.Forum Soziale Inklusion e.V. www.forum-social-inclusion.euManndat e.V. www.manndat.deTrennungsväter e.V. www.trennungsvaeter.deVäteraufbruch für Kinder Köln e.V. www.vafk-koeln.de