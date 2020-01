Einladung zum Pressegespräch: Zum Ende der Silvester-Böllerei: Deutsche Umwelthilfe zieht Bilanz und wagt einen Blick auf den böllerfreien Jahreswechsel 2020/2021

Berlin (ots) - Erstmals ist es gelungen, im Vorfeld der jährlichenSilvester-Böllerei mit fatalen Folgen für Gesundheit und Umwelt, einebundesweite, robuste Diskussion über die Zukunft der Silvesterfeste anzustoßen.Und mehr noch: Aufgrund formaler Anträge der Deutschen Umwelthilfe (DUH) musstensich die 98 am stärksten unter Feinstaub leidenden Städte breiten kommunalenDiskussionen zu Verbotszonen stellen. Knapp 40 Prozent dieser Städte habenbereits Maßnahmen ergriffen oder angekündigt. In den restlichen 60 Prozent derbisher untätig bleibenden Städte wird die DUH über örtliche Petitionen, kreativeAktionen und ungewöhnliche Aktionsbündnisse ein sauberes Silvester for Futuredurchsetzen.Dort, wo es an Mut oder Tatkraft für Schutzzonen gefehlt hat, hinterlässt derJahreswechsel 2019/20 erneut etwa 5.000 Tonnen Feinstaub, fast 50.000 TonnenMüll und voraussichtlich eine fünfstellige Anzahl an Verletzten, darunterzahlreiche Kinder.Im Rahmen eines Pressegesprächs möchten wir Ihnen vorstellen, wie wir über dasJahr 2020 hinweg an einem weitgehend böllerfreien Jahreswechsel 2020/2021arbeiten werden und welche Entscheidungen auf Bundes-, aber auch Kommunalebenehierfür nötig und möglich sind.Datum:Mittwoch, 8. Januar 2020, 10 UhrOrt:DUH-Bundesgeschäftsstelle, Hackescher Markt 4, 10178 Berlin,DachgeschossTeilnehmende:- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer- Dorothee Saar, Leiterin Verkehr und LuftreinhaltungPressekontakt:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann, Thomas Grafe030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de , www.twitter.com/umwelthilfe ,www.facebook.com/umwelthilfe , www.instagram.com/umwelthilfeWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22521/4485529OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell