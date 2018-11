Frankfurt am Main (ots) - Die flächendeckende medizinischeVersorgung von Tieren ist kein Selbstläufer mehr. Bereits jetzt gibtes Lücken in den Bereichen tierärztlicher Notdienst,Tierseuchenbekämpfung, amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchungund der generellen Versorgung von Nutztieren und Pferden - vor allemauf dem Land. Damit die tierärztliche Infrastruktur auch in Zukunftreibungslos, flächendeckend, umfassend und 24 Stunden an 365 Tagen imJahr funktioniert, müssen Politik und Berufsstand etwas dafür tun. Esgilt die Frage zu beantworten, mit welchen Maßnahmen hiergegengesteuert werden kann?Anlässlich seines Jahreskongresses in Hannover (Messegelände) lädtder Bundesverband Praktizierender Tierärzte deshalb ein zumPressegespräch "Medizinische Versorgungssituation bei Nutz- undHobbytieren" am Freitag, den 16. November 2018, 14.00 Uhr bis 15.00Uhr, Saal 108, Saalebene, Convention Center.Programm und Einladung stehen zum Download zur Verfügung unter https://www.tieraerzteverband.de/bpt/presseservice/meldungen/2018_11_02_einladung-pressegespraech-bpt-kongress.phpPressekontakt:Bundesverband Praktizierender Tierärzte e. VReferat KommunikationHahnstr. 7060528 Frankfurt/M.Ansprechpartner:Astrid BehrT. 069/669818-15Fax 069/669818-55E-Mail: bpt.behr@tieraerzteverband.deOriginal-Content von: Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V., übermittelt durch news aktuell