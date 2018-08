Erfurt (ots) - KiKA launcht im August eine Mediathek - zunächst imHbbTV, ab Herbst 2018 wird dann der "KiKA-Player" als mobile App mitvielen kindgerechten Zusatzfunktionen in den gängigen Storesverfügbar sein. Damit erweitert KiKA sein Medienportfolio und kommtden Ansprüchen von Kindern und Eltern nach einem hochwertigen undunabhängigen Medienangebot entgegen.Wir laden Sie herzlich ein zu einem Pressegespräch mit Prof.Dr. Karola Wille, Intendantin des federführenden MDR, und Dr. AstridPlenk, seit Januar 2018 Programmgeschäftsführerin des Kinderkanalsvon ARD und ZDF, die auch Einblicke in Programmentwicklungen undHighlights für 2018 und 2019 geben wird."Mediathek-App und Programm-Highlights 2018/ 2019"Gesprächsteilnehmerinnen: Prof. Dr. Karola Wille und Dr. Astrid PlenkMontag, 20. August 2018, 11:00 bis 12:30 Uhr Kindermedienzentrum(KMZ+), Erich-Kästner-Straße 1, 99094 ErfurtIm Anschluss an das Pressegespräch stehen Ihnen Frau Prof. Dr.Karola Wille und Dr. Astrid Plenk für Fotos und weitere Fragen zurVerfügung. Bitte melden Sie sich schriftlich bis spätestens Mittwoch,15. August 2018, unter kika-presse@kika.de oder via Antwort-Faxan. Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Mit besten Grüßen IhreUnternehmenskommunikationPressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell