Einladung zum Pressegespräch: Masterplan Energiewende der Piratenpartei Deutschland

Berlin (ots) - Am Dienstag, 29. August 2017, stellt diePiratenpartei Deutschland in einem Pressegespräch ihren "MasterplanEnergiewende" für die konkrete Umsetzung der Energiewende vor. Dievorhandenen Technologien für eine Energieversorgung mit ErneuerbarenEnergien sind vollkommen ausgereift, weitere sind in Entwicklung. DieUmstellung des Energiesystems auf 100% regenerative Quellen ist dieBasis für ein neues Wirtschaftswunder in Deutschland und der Weg ineine nachhaltige Gesellschaft.Ort: Bundesgeschäftsstelle der Piratenpartei Deutschland, Pflugstraße9a, 10115 BerlinZeit: Dienstag, den 29. August 2017 um 10.30 UhrDie Bürger in Deutschland wünschen sich die Energiewende. Für 95%der Deutschen ist der Ausbau der Erneuerbaren Energien ein wichtigesThema. [1] Aktuell machen sich 71% der Bürger über den Klimawandeldie größten Sorgen, noch vor neuen Kriegen (65%) oderTerroranschlägen (62%). [2] Doch bisher fehlt es in Deutschland aneinem umfassenden Konzept für die Umsetzung der Energiewende.Bitte teilen Sie uns aus Gründen der Planung kurz per E-Mail oderTelefon mit, sofern Sie an unserem Pressegespräch teilnehmen.Herzlichen Dank!Quellen:[1] http://ots.de/9h5x5[2] http://ots.de/mlCuF