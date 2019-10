Einladung zum Pressegespräch / Finanztip-Kfz-Wechselstudie: So können Verbraucher bei der Kfz-Versicherung mehrere Hundert Euro sparen

Berlin (ots) - Im Oktober buhlen die Kfz-Versicherer wiederverstärkt um die Gunst der Kunden. Dabei treffen etablierte Anbieterauf neue Angebote wie Pay-as-you-drive-Tarife. Mit der Wahl desrichtigen Angebots können Verbraucher viel Geld sparen.Die neue Finanztip-Wechselstudie zur Kfz-Versicherung zeigt, wasVerbraucher beim Wechsel beachten sollten und wie sie den passendenVersicherungstarif finden.Diese Ergebnisse möchten wir Ihnen gerne vorstellen. Daher ladenwir Sie herzlich ein zu unserem Pressegespräch am:Dienstag, den 8. Oktober 2019, um 10 Uhrin den Redaktionsräumen von Finanztip- Hasenheide 54 (2. Innenhof im Dachgeschoss); 10967 Berlinoder zur virtuellen Teilnahme via Online-Konferenz mit- Hermann-Josef Tenhagen (Chefredakteur von Finanztip)- Kathrin Gotthold (Versicherungsexpertin von Finanztip)Bitte melden Sie sich für das Pressegespräch in denFinanztip-Redaktionsräumen oder für die Teilnahme an derOnline-Konferenz bis zum 7. Oktober per E-Mail an unterpresse@finanztip.de. Für Rückfragen stehen wir Ihnen auch telefonischzur Verfügung unter 030 / 220 56 09 - 80. Wir freuen uns über IhrInteresse und auf Ihre Teilnahme!Mit besten GrüßenMarcus DrostLeiter UnternehmenskommunikationÜber FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 4 Millionen Besuchenim Monat Deutschlands größter Verbraucher-Ratgeber rund um Ihr Geld.Wir wollen Menschen befähigen, ihre täglichen Finanzentscheidungenrichtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geld zu sparen. Hierfürrecherchieren und analysieren die Finanztip-Experten ausschließlichim Interesse des Verbrauchers und bieten praktischeHandlungsempfehlungen. Aktuell gibt es auf der Finanztip-Website mehrals 1.000 aktuelle Ratgeber zu den unterschiedlichsten Themen. Kernunseres kostenlosen Angebots ist der wöchentlicheFinanztip-Newsletter mit mehr als 500.000 Abonnenten. Darinbeleuchten Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen und dasFinanztip-Team alle Themen, die für Verbraucher aktuell wichtig sind:von Geldanlage, Versicherung und Kredit über Energie, Medien undMobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern. Darüber hinaus könnensich Verbraucher in der großen Finanztip-Community mit den Expertenund anderen Verbrauchern austauschen.Täglich neue Tipps aufFacebook(https://www.facebook.com/Finanztip),Twitter (https://twitter.com/Finanztip undXing (https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496)Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Original-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell