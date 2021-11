Einladung zum Pressegespräch: Brickwise – Europas erste digitale Immobilienhandelsplattform geht online

Wien (ots) -7. Dezember 2021, 10:00 UhrÖsterreichs vielbeachtetes Immobilien-Startup bietet über einen App-basierten Marktplatz eine einfache und für jede:n zugängliche Möglichkeit, digitalisierte Immobilienanteile mit nur wenigen Klicks zu kaufen und zu verkaufen. Dafür zerteilt Brickwise Immobilien in kleine digitale Anteile und überträgt diese in ein blockchain-basiertes Register, das wie ein digitales Grundbuch funktioniert. Dank der Stückelung der Immobilien öffnet Brickwise den Immobilienmarkt erstmals auch für Investor:innen, die aufgrund der üblicherweise sehr hohen Einstiegspreise bisher keinen Zugang zum Immobilienmarkt hatten.Nach Abschluss der Seed-Finanzierungsphase startet Brickwise am 7. Dezember offiziell den Handel. Über das detaillierte Angebot informiert Sie das Management im Rahmen des Pressegesprächs.Ihre Gesprächspartner:- Dr. Michael Murg, CEO & Co-Founder- Marco Neumayer, COO, CFO & Co-Founder- Valentin Perkonigg, CTO & Co-Founder- Dr. Klaus Paterer, Legal & ComplianceZeit:7. Dezember 2021, 10.00 UhrAPA Pressezentrum | Laimgrubengasse 10 | 1060 WienAufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl im Pressezentrum bitten wir um Anmeldung anoffice@ewscom.atDie Veranstaltung wird auch via Livestream übertragen: https://events.streaming.at/ewscom-20211207Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.Pressegespräch: Brickwise – Europas erste digitale Immobilienhandelsplattform geht onlineDatum: 07.12.2021, 10:00 - 11:00 UhrOrt: APA, PressezentrumLaimgrubengasse 10, 1060 Wien, ÖsterreichPressekontakt:Mag. Elisabeth Wolfbauer-Schinnerl | wolfbauer-schinnerl@ewscom.at | +43 676 6357399Original-Content von: Brickwise Investment GmbH, übermittelt durch news aktuell