Berlin (ots) - Zum fünften Mal hat die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände diesen Sommer ihre jährliche, repräsentative Umfrage unter 500 Apothekeninhabern durchgeführt. Zwischen der ersten Welle der Corona-Pandemie und dem Inkrafttreten des Vor-Ort-Apothekenstärkungsgesetzes gewährt der "Apothekenklima-Index 2020" einen Einblick in die aktuelle Stimmungslage der Apotheker.Zur Präsentation des Apothekenklima-Index' 2020 mit Daten zur Beschäftigungssituation, Nachwuchssuche, Wirtschafts- und Stimmungslage der Apotheken laden wir Sie am Mittwoch, 18. November 2020, um 10.30 Uhr zu einem Video-Pressegespräch ein. Ihr Gesprächspartner wird ABDA-Präsident Friedemann Schmidt sein. Die Moderation übernimmt ABDA-Pressesprecher Dr. Reiner Kern.Wir freuen uns, wenn Sie sich bis Montag, 16. November 2020, per Email unter presse@abda.de (mailto:presse@abda.de) anmelden. Die Zugangsdaten mailen wir Ihnen rechtzeitig vor dem Pressegespräch zu. Gerne können Sie uns im Zuge der Anmeldung auch schon Fragen per Email zuschicken. Während des Pressegesprächs können Sie Ihre Fragen ebenfalls per Email an presse@abda.de (mailto:presse@abda.de) oder mittels Chat-Funktion stellen.Weitere Informationen unter www.abda.de (http://www.abda.de)Pressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 4000 4132, presse@abda.deChristian Splett, Stellv. Pressesprecher, 030 4000 4137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell