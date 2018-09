Einladung zum Pressegespräch des AOK-Bundesverbandes: Online-Hilfe für Angehörige von Depressionskranken

Berlin (ots) - Depressionen gehören zu den häufigsten seelischenStörungen im Erwachsenenalter, und sie können jeden treffen. FürAngehörige und Freunde ist kaum nachvollziehbar, wie sich einErkrankter fühlt. Viele sind deshalb unsicher, wie sie mit Symptomenund krankheitsbedingten Krisen umgehen sollen. AktuelleBefragungsergebnisse zeigen zudem, dass Angehörige oft Wissenslücken,aber auch Vorurteile in Bezug auf die Erkrankung Depression haben.Hier setzt ein neues Online-Angebot der AOK an: Der aufwissenschaftlicher Basis entwickelte "Familiencoach Depression" hilftAngehörigen, den Alltag mit einem depressiv erkrankten Menschenbesser zu bewältigen. Wie umgehen mit Antriebslosigkeit und negativenGefühlen des Partners? Was tun, wenn ein Familienmitglied garSelbstmordgedanken äußert? Das neue Portal vermittelt Wissen undStrategien zum Umgang mit depressiv erkrankten Menschen aufinnovative Art und Weise.Die Befragungsergebnisse zur Situation der Angehörigen vonDepressionskranken und den neuen "Familiencoach Depression" stellenwir Ihnen vor in einem Pressegespräch amMittwoch, 19. September, von 11:00 Uhr bis 12:00 UhrAOK-BundesverbandRosenthaler Straße 3110178 BerlinIhre Gesprächspartner sind:Prof. Dr. Elisabeth SchrammLeitende Psychologin an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapiedes Universitätsklinikums FreiburgProf. Dr. med. Ulrich HegerlVorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe undDirektor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapieder Universität LeipzigPD Dr. med. Christiane RoickStellvertretende Leiterin des Stabs Medizin im AOK-BundesverbandBitte schicken Sie Ihre Antwort an presse@bv.aok.de.Pressekontakt:Peter WillenborgTelefon: 030 / 34646-2467Mobil: 0173 / 8607866E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell