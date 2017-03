Einladung zum Pressefrühstück: 1. Start Up Energy Transition Tech Festival (Montag, 20. März 2017, 8.45 - 9.15 Uhr, Berlin)

Berlin (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnenund Kollegen,am 20. März findet in Berlin das Tech Festival rund um den StartUp Energy Transition Award der Deutschen Energie-Agentur (dena)statt. Bevor das offizielle Festivalprogramm beginnt, laden wir Sieherzlich zu einem Pressefrühstück ein und möchten Ihnen gerngemeinsam mit unseren Partnern die Start Up Energy TransitionInitiative vorstellen.Wann: 20. März 2017, 08.45 Uhr - 9.15 Uhr Wo: KulturbrauereiBerlin, Maschinenhaus, Schönhauser Allee 36, 10435 BerlinIhre Fragen rund um die Start Up Energy Transition Initiative, dieFinalisten des Awards und die Rolle von Innovationen im Kampf gegenden Klimawandel beantworten:- Andreas Kuhlmann, CEO Deutsche Energie-Agentur (dena)- Lei Zhang, CEO Envision Energy- Christian Birr, Senior Vice President Innovation & BusinessTransformation innogy SE- David Addison, Manager Virgin Earth ChallengeInsgesamt haben sich über 500 Start-ups aus 66 Ländern beim ersteninternationalen Wettbewerb der dena beworben. Auf dem Tech Festivalpräsentieren wir nun die 18 Finalisten aus 11 Ländern. Zudem gibt esKeynotes, Workshops und Podiumsdiskussionen mit renommiertenReferenten.Der Start Up Energy Transition Award wird in sechs Kategorien amAbend des 20. März 2017 im Rahmen des Berlin Energy TransitionDialogue (BETD) - der internationalen Energiewende-Konferenz derBundesregierung - im Kino International verliehen. Dazu folgt einegesonderte Presseeinladung.Mehr Informationen zum Programm des Tech Festivals finden Siehier: www.startup-energy-transition.com/tech-festival/#agenda.Weitere Informationen zum Berlin Energy Transition Dialogue unterwww.energiewende2017.com.Die dena-Pressestelle ist gerne dabei behilflich, Interviewterminemit Referenten sowie den Finalisten bzw. Preisträgern des Start UpEnergy Transition Awards zu vereinbaren.Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter presse@dena.de.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Stella Matsoukas,Chausseestraße 128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 72 61 65-657, Fax: +49 (0)30 72 61 65-699, E-Mail:matsoukas@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell