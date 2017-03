München (ots) - Wer denkt, die Digitalisierung der Wirtschaft seischon weit fortgeschritten, irrt. Dr. Jens-Uwe Meyer,Wirtschaftsvordenker, Autor und laut FAZ "einer der führendenExperten für Innovation in Deutschland", weiß: Die digitaleDisruption hat gerade erst begonnen! Und sie wird alles, was wirkennen, auf den Kopf stellen. Wie die Vorreiter der DigitalisierungMärkte neu denken und neu definieren, erklärt er in seinemInsider-Vortrag am 7. März 2017 auf der Internet World Messe inMünchen. Sie lernen die Prinzipien digitaler Disruptoren kennen underhalten einen Ausblick auf die digitale Zukunft unterschiedlichsterBranchen. Technologien, die die digitale Disruption derzeitvorantreiben, können anschließend auf dem Future Space der InternetWorld Messe getestet werden.Die Internet World Messe lädt Sie sehr herzlich ein, den Blick indie Zukunft zu wagen und neueste Technologien selbst zu testen.Nutzen Sie die Gelegenheit und befragen Sie unsere Experten zuAnwendungsmöglichkeiten und Zukunftsszenarien.Auswahl an Exponaten im Future Space- NAO Roboter: NAO ist der bestentwickelte humanoide Roboterseiner Klasse. Er ist einfachst zu programmieren und verfügt über diefortschrittlichste Technologie unserer Zeit. - Microsoft HoloLens:Revolutionäre Augmented Reality Brille, mit der Objekte holografischim Raum dargestellt werden können. - Etc...Termin Keynote: Dienstag, 7. März 2017 um 10:40 Uhr Ort: InternetWorld Messe Trend Arena Halle A6, Messegelände München / Eingang OstLive-Demo Future Space: Dienstag, 7. März 2017 um 9:30 Uhr und12:00 Uhr Ort: Internet World Messe Halle A5, Stand H400,Messegelände München / Eingang OstExpertenDr. Jens-Uwe Meyer Dr. Jens-Uwe Meyer gehört zu den innovativstenWirtschaftsvordenkern im deutschsprachigen Raum. Er promovierte überdie Innovationsfähigkeit von Unternehmen und gehört zur exklusivenRiege der Meinungsmacher beim manager magazin. So ungewöhnlich wieseine Denkweise ist auch sein Lebenslauf: Er war Polizeikommissar inHamburg, wo er u.a. auf der Hamburger Davidwache und bei derRauschgiftfahndung im Einsatz war.Sandro MegerleWorkshop-Leiter auf dem Future Space ist Sandro Megerle, SeniorInnovation Analyst bei der Innovations-Agentur TRENDONE. Durch seinmehrjähriges Engagement in diesem Bereich verfügt er über einbreitgefächertes und tiefgreifendes Trendwissen in den ThemenfeldernTechnology, Retail, Media und Marketing. Besonderes Interesse zeigter an allen Micro-Trends bezüglich E-Commerce, die er für denvierteljährlich erscheinenden Multi-Channel-Commerce Trendreportverarbeitet.AnmeldungJournalisten sind herzlich zu dem PR-Workshop mit Vortrag undLive-Testing eingeladen. Im Anschluss an die Keynote von Herrn Dr.Jens-Uwe Meyer haben interessierte Journalisten die Möglichkeit,Herrn Dr. Meyer in einem persönlichen Gespräch zu treffen.Journalisten, die am Live-Testing im Future Space teilnehmen möchten,mögen bitte ihren Wunschtermin bei der Anmeldung angeben. DieTeilnehmerzahl ist begrenzt. Akkreditierungen und Anmeldungen bittebis Freitag, den 3. März 2017 per E-Mail an vera.vaubel@vaubel.dePressekontakt:Für Rückfragen und Akkreditierungen:Vera VaubelVaubel Medienberatung GmbHTel.: +49 (89) 98103987E-mail: medienberatung@vaubel.deOriginal-Content von: Internet World Messe, übermittelt durch news aktuell