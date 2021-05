Einladung zum Online-Pressegespräch des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)

Wiesbaden (ots) - "Außenhandel im 1. Quartal 2021 - Corona, China-Boom und Brexit: Wo steht die deutsche Exportwirtschaft?"am Donnerstag, 20. Mai 2021Beginn: 11:00 UhrVoraussichtliches Ende: 12:00 UhrMitwirkende:-Dr. Matthias Walther, Leiter des Referats "Grundsatzfragen, Qualitätssicherung, Verbreitung" in der Außenhandelsstatistik-Dirk Mohr, Mitarbeiter im Referat "Grundsatzfragen, Qualitätssicherung, Verbreitung" in der Außenhandelsstatistik-Florian Burg, PressesprecherIm Online-Pressegespräch analysieren die Außenhandelsexperten Dr. Matthias Walter und Dirk Mohr die Außenhandelsergebnisse für das 1. Quartal 2021. Anhand des am Tag des Pressegesprächs erstmals veröffentlichten monatlichen Frühindikators für den Außenhandel blicken die Experten zudem auf die Entwicklung der Exporte in Nicht-EU-Staaten im April 2021. Besondere Schwerpunkte im Pressegespräch sind der Außenhandel mit dem Vereinigten Königreich nach dem endgültig vollzogenen Brexit sowie die Im- und Exporte von Corona-Impfstoffen und weiteren in der Corona-Pandemie stark nachgefragten Waren. Das Statistische Bundesamt freut sich über Ihr Interesse!*** Wichtige organisatorische Hinweise ***Das Pressegespräch wird als Videokonferenz via Cisco WebEx durchgeführt. Bitte melden Sie sich bis 18. Mai 2021 per E-Mail an presse@destatis.de an. Am Tag vor dem Pressegespräch erhalten Sie die Anmeldungsbestätigung und die Zugangsdaten zum WebEx-Meeting. Wir können keine Video- und Tonmitschnitte in sendefähiger Qualität garantieren. Bitte beachten Sie weiter: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Teilnahme ausschließlich MedienvertreterInnen vorbehalten.Jens HoffmannStatistisches Bundesamt (Destatis),PressestelleTelefon: +49 (0) 611 / 75 - 25 17Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell