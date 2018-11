Berlin (ots) -Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,derzeit finden in Berlin und Umgebung die Dreharbeiten zu demhistorischen Spionagethriller "Wendezeit" (AT) statt. Der Filmerzählt vom Verrat am eigenen Leben, dem Zerbrechen einer Utopie unddem bis heute ungelösten Rätsel um die verschwundenenRosenholz-Dateien. Inspiriert ist die Geschichte von realenEreignissen. Unter der Regie von Sven Bohse ("Ku'damm 56 und 59")stehen an der Seite von Petra Schmidt-Schaller als DoppelagentinSaskia Starke und Ulrich Thomsen als CIA-Agent Jeremy Redman u.a.Harald Schrott, Artjom Gilz, Carsten Hayes, Alexander Beyer, NinaRausch, Mike Davies, Robert Hunger-Bühler, Marc Hosemann und AndréHennicke vor der Kamera.Inhalt: Doppelagentin Saskia Starke (Petra Schmidt-Schaller) gerätin einen emotionalen Ausnahmezustand: Als sich das Ende der DDRankündigt, droht ihre von der Stasi sorgsam arrangierteScheinexistenz aufzufliegen. Sie lebt in West-Berlin, hat zwei Kinderund ist mit dem Deutsch-Amerikaner Richard (Harald Schrott)verheiratet. Offiziell arbeitet sie in der amerikanischen Botschaft.Inoffiziell ist sie Agentin der CIA. Dann fällt die Mauer. Und mitdem Auftauchen der CIA-Legende Jeremy Redman (Ulrich Thomsen) scheinteine Katastrophe unabwendbar.Wir laden Sie herzlich ein zum Foto- und Pressetermin am Dienstag,13. November 2018, um 13.30 Uhr. Ehem. US-Militärkrankenhaus,Fabeckstraße 62, 14195 Berlin-Zehlendorf.BVG: Bus 101 bis Altensteinstr./Fabeckstr., Bus M48 bis Fabeckstr.PKW: Parkmöglichkeiten sind auf dem Gelände vorhanden13.30 Uhr Treffpunkt Haupteingang13.40 Uhr Begrüßung und Fototermin (innen, Szene RESIDENTUR)14.10 Uhr Gruppeninterviews14.40 Uhr Drehbeobachtung (ohne Fotografen)15.40 Uhr EndeEs erwarten Sie die Schauspieler Petra Schmidt-Schaller, UlrichThomsen, Artjom Gilz, Carsten Hayes, Nina Rausch sowie Regisseur SvenBohse, Drehbuchautorin Silke Steiner, Executive Producer OliverBerben, Produzentin Heike Voßler, Martina Zöllner, Leiterin desrbb-Programmbereichs "Doku und Fiktion", rbb-Redakteurin KerstinFreels und Kirsten Niehuus, Geschäftsführerin Filmförderung desMedienboard Berlin-Brandenburg."Wendezeit" (AT) ist eine Produktion der MOOVIE GmbH inKoproduktion mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und der ARDDegeto, gefördert von Medienboard Berlin-Brandenburg undFilmFernsehFonds Bayern. Executive Producer ist Oliver Berben,Produzentin Heike Voßler. Die redaktionelle Verantwortung liegt beiKerstin Freels (rbb) und Christine Strobl (ARD Degeto). Regie führtSven Bohse, das Drehbuch schrieb Silke Steiner. Das Event-Movie wird2019 anlässlich des Mauerfalls vor 30 Jahren im Ersten zu sehen sein.Bitte akkreditieren Sie sich bis spätestens 8. November 2018 beiPR Heike Ackermann (Kontakt siehe unten). Nutzen Sie bitte dasbeigefügte Formular, um Ihre Wünsche anzumelden!Pressekontakt:PR Heike Ackermann, Elna LindgensTel. 089/64 98 65-11, Fax 089/64 98 65-20E-Mail: elna.lindgens@pr-ackermann.comOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell