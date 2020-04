Frankfurt am Main (ots) - creditshelf startet den "Finanz-Talk Digital: Mittelstandsfinanzierung". Der digitale Mittelstandsfinanzierer creditshelf lädt gemeinsam mit den Partnern Deutsche Börse Cash Market, dem Kreditmarktplatz auxmoney GmbH und dem Magazin Markt- und Mittelstand zu einem Live-Webinar über alternative Finanzierungsformen ein.Im "Finanz-Talk Digital: Mittelstandsfinanzierung" vernetzt creditshelf die Experten für digitale KMU - Finanzierungslösungen in Deutschland in einem neuen Online-Format. Teilnehmer haben im Rahmen des Webinars die Möglichkeit sich direkt mit den Experten zu vernetzen und live auszutauschen.Der deutsche Mittelstand ist mit rund 99% aller deutschen Unternehmen das Rückgrat der deutschen Industrie. Umso wichtiger, dass der Finanzsektor diese klein- und mittelständischen Unternehmen mit Finanzierungslösungen versorgt. Unternehmen aus vielen Branchen und jeder Größenordnung müssen derzeit um ihre Existenz kämpfen. Liquiditätssicherung hat oberste Priorität für die deutschen Unternehmen.Die digitale, alternative Mittelstandsfinanzierung über Plattformen und Marktplätze gewinnt seit Jahren zunehmend an Bedeutung in Deutschland und ermöglicht den Unternehmen - vor allem mit Blick auf die aktuelle Situation - einen Zugriff auf zusätzliche Finanzierungslösungen.Im Rahmen des "Finanz-Talk Digital: Mittelstandsfinanzierung" haben Gäste die Möglichkeit, sich über die neuesten Trends & Lösungen zu informieren sowie mit Experten von marktführenden Anbietern in den Dialog zu kommen.Folgende Referenten haben bereits zugesagt: Dr. Daniel Bartsch, Gründungspartner und Vorstand der creditshelf AG, sowie Dominic Böhmer, Leiter Firmenkunden von Auxmoney. Die Deutsche Börse AG wird von Stefan Höfer, Expert bei Issuer Services vertreten. Die Stimme des deutschen Mittelstands ist Chefredakteur Christian Preiser von Markt- und Mittelstand.Die Diskussion wird von Carsten Maybach, Partner bei FINYOND Capital, moderiert.Anmeldung zum Webinar:https://attendee.gotowebinar.com/register/8306731589066640909Weitere Informationen zum WebinarDatum: 07.05.20Uhrzeit: 11:00 - 12.15 UhrReferenten: Dr. Daniel Bartsch, Dominic Böhmer, Stefan Höfer, Christian PreiserModerator: Carsten MaybachÜber creditshelf - http://www.creditshelf.comcreditshelf gestaltet seit Jahren Finanzierungen für den Mittelstand - einfach, schnell, innovativ. Die Kreditanalysen erfolgen schnell und einfach für die Kunden auf Basis einer von creditshelf selbst entwickelten Technologie. Das creditshelf-Team besteht aus erfahrenen Experten, die über jahrelange Erfahrungen in der Finanzierung mittelständischer Unternehmen verfügen. Der Pionier der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland wurde 2014 gegründet und ist seit 2018 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.Tägliche News von creditshelf aufFacebook https://www.facebook.com/creditshelf/Twitter https://twitter.com/creditshelfLinkedIn https://www.linkedin.com/company/5317762/Xing https://www.xing.com/xbp/pages/creditshelf-agPressekontakt:Weitere Informationen:creditshelf AktiengesellschaftBirgit Hass (Leiterin Marketing & Kommunikation)Mainzer Landstraße 33a60329 FrankfurtTel.: +49 (69) 348 77 2413presse@creditshelf.com http://www.creditshelf.comInvestor Relations:creditshelf AktiengesellschaftMaximilian Franz (Investor Relations Manager)Mainzer Landstraße 33a60329 FrankfurtTel.: +49 69 348 719 113ir@creditshelf.com http://www.creditshelf.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/118656/4575945OTS: creditshelfOriginal-Content von: creditshelf, übermittelt durch news aktuell