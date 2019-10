Einladung zum 23. Bundesparteitag der Piratenpartei nach Bad Homburg

Berlin (ots) - Die Piratenpartei Deutschland lädt Mitglieder,Gäste und Medienvertreter herzlich zum zweiten ordentlichenBundesparteitag des Jahres 2019 ins Bürgerhaus Kirdorf, Stedter Weg40, Bad Homburg v.d.Höhe ein [1].Der Parteitag unter dem Motto: "Zukunft gestalten" beginnt amSamstag, dem 09. November 2019, um 10:00 Uhr, und endetvoraussichtlich am Sonntag Abend.Auf diesem zweiten Parteitag des Jahres steht die turnusgemäßeNeuwahl des Bundesvorstands im Vordergrund. Darüber hinaus werdenAnträge zum Wahl- und Grundsatzprogramm diskutiert und abgestimmt [2]. Am Samstag wird unser Europaabgeordneter Dr. Patrick Breyer mitseinem "Bericht aus Brüssel" Einblick in seine Arbeit als Mitglied imRechtsausschuss des Parlaments, sowie als stellvertretendes Mitgliedim Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres geben. Erist außerdem Schattenberichterstatter seiner Fraktion zur geplantenTERREG-Verordnung (#terrorfilter) und zur geplantenePrivacy-Verordnung.Die Tagesordnung des Parteitages wird im Piratenwiki aktualisiert[3] . Bitte beachten Sie, dass die Parteimitglieder vor Ort über dieendgültige Tagesordnung entscheiden.Für Medien- und Pressevertreter haben wir einenAkkreditierungslink bereitgestellt. Hier finden Sie auch einPressekit mit Pressemappe und weiteren Informationen [4]. EineAkkreditierung vor Ort ist ebenfalls möglich.Wir freuen uns auf Ihr Kommen und Ihre Berichterstattung über den23. Bundesparteitag der Piratenpartei Deutschland.Quellen/Fußnoten:[1] OpenStreetMap:http://ots.de/LfvFTX[2] Bundesparteitag im Wiki:https://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2019.2[3] Tagesordnung:https://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2019.2/TO[4] Pressekit und Akkreditierung:https://www.piratenpartei.de/presse/bundesparteitag/Pressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell