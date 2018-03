Einladung zum 121. Deutschen Ärztetag 08. bis 11. Mai 2018 in Erfurt

Berlin (ots) - Eröffnungsveranstaltung und Plenarsitzungen des121. Deutschen ÄrztetagesLiebe Kolleginnen und Kollegen,wenn der 121. Deutsche Ärztetag in Erfurt zusammenkommt, ist dieneue Bundesregierung zwei Monate im Amt. Sie dürfte bis dahin erstegesetzgeberische Initiativen auf den Weg gebracht haben, die - ebensowie alle weiteren im Koalitionsvertrag von Union und SPDangekündigten gesundheitspolitischen Maßnahmen - von den Abgeordnetendes Ärztetages auf ihre Praxistauglichkeit hin abgeklopft werden. DieÄrzteschaft wird darüber hinaus die Gelegenheit nutzen, sowohl ihregesundheitspolitischen Kernforderungen an die neue Bundesregierung zuadressieren, als auch eigene Vorschläge zur Bewältigung deranstehenden Herausforderungen zu erarbeiten.Dabei bewertet die Ärzteschaft positiv, dass im Koalitionsvertragvon Union und SPD wichtige Forderungen und Vorschläge der Ärzteschaftaufgegriffen wurden. Mit dem Ausbau der sektorenübergreifendenVersorgung, den Neuregelungen bei der Notfallversorgung sowie derBereitstellung von Investitionsmitteln für neue Technologien undDigitalisierung werden im Koalitionsvertrag einige der wichtigstenReformbaustellen als Handlungsfelder benannt. Unter dem Strich setztder Koalitionsvertrag einige positive Akzente. Aber kein Licht ohneSchatten: Eingriffe in die Praxisführung von Freiberuflern werden vonder Ärzteschaft ebenso abgelehnt, wie die vorgesehene weitereBeschneidung der Zuständigkeiten der ärztlichen Selbstverwaltung.Auch hierzu werden sich die Abgeordneten des Ärztetages klarpositionieren.Neben aktuellen gesundheits- und berufspolitischen Themen wird derÄrztetag weitere wichtige Fragen der gesundheitlichen Versorgung inden Blick nehmen. Dazu zählen die Möglichkeiten und Grenzenausschließlicher ärztlicher Fernbehandlung. Der letztjährige DeutscheÄrztetag hatte der Bundesärztekammer einen Prüfauftrag für einemögliche Änderung der (Muster-)Berufsordnung erteilt. Über dieErgebnisse wird in Erfurt beraten. Zudem bildet die Versorgungpsychischer Erkrankungen einen Beratungsschwerpunkt. Mittlerweile istin Deutschland jeder dritte Erwachsene im Zeitraum eines Jahres voneiner psychischen Erkrankung betroffen. Die Abgeordneten werden sichgemeinsam mit namhaften Referenten den Möglichkeiten ärztlicherPsychotherapie im Hinblick auf Diagnostik, Therapie und Präventionwidmen und Versorgungskonzepte beraten.Ebenfalls auf der Agenda stehen wichtige innerärztliche Themen wiedie Novellierung der (Muster-)Weiterbildungsordnung (MWBO). DieArbeiten an diesem Großprojekt sind mittlerweile so weitvorangeschritten, dass die Novelle in Erfurt verabschiedet werdenkönnte. Darüber hinaus wollen die Abgeordneten nach den wegweisendenBeschlüssen der vorangegangenen Ärztetage auch die Novelle derGebührenordnung für Ärzte weiter voranbringen.Weitere Informationen sowie die Tagesordnung des 121. DeutschenÄrztetages finden Sie auch auf der Homepage der Bundesärztekammerunter www.bundesaerztekammer.de (Rubrik Ärztetag).Über Ihre Teilnahme an der Eröffnungsveranstaltung, an denPressekonferenzen und an den Arbeitssitzungen des 121. DeutschenÄrztetages in Erfurt würden wir uns sehr freuen.Bitte teilen Sie uns auf presse@baek mit, ob Ihnen eine Teilnahmeam 121. Deutschen Ärztetag möglich ist.Mit freundlichen GrüßenAlexander Dückers Samir RabbataAkkreditierung zum 121. Deutschen Ärztetag 08. Mai bis 11. Mai2016 in ErfurtBitte merken Sie sich die nachfolgenden Pressetermine vor undteilen Sie uns auf presse@baek mit, ob Ihnen eine Teilnahme möglichist.Eröffnungsveranstaltung am Dienstag, 08. Mai 2018, um 10.00 UhrMultifunktionsarena "Steigerwaldstadion" Parksaal Mozartallee 3,99096 ErfurtTagungsort der Arbeitssitzungen:Messe Erfurt Halle 1 Gothaer Straße 34, 99094 ErfurtPressekonferenzen Arbeitssitzungen des Ärztetages08. Mai 2018, 14.00 bis 18.00 Uhr 09. Mai 2018, ca. 12.30 Uhr 09.Mai 2018, 9.00 bis 12.30 und 14.00 bis 18.00 Uhr 10. Mai 2018, ca.12.30 Uhr 10. Mai 2018, 9.00 bis 12.30 und 14.00 bis 18.00 Uhr 11.Mai 2018, 9.00 bis 16.00 UhrÖffnungszeiten der Pressestelle:08. bis 10. Mai 2018 08.30 Uhr bis 18.30 Uhr11. Mai 2018 08.30 Uhr bis 16.30 UhrHinweis für Hörfunkjournalisten und Fernsehteams:Bitte teilen Sie uns unbedingt frühzeitig Sonderwünsche bzgl.Interviews und Technikausstattung (Anschlüsse etc.) mit.Pressestelle: Telefon 030-4004 56 700Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell