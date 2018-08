Einladung zu einer besonderen Pressekonferenz am 11.09.2018

"Eröffnung der neuen Schlossalmbahn in Bad Hofgastein"18. bis 20. Jänner 2019Bad Hofgastein (ots) - Liebe Medienvertreter,im Anhang dürfen wir ihnen erste Informationen zur großenEröffnung der neuen Schlossalmbahn in Bad Hofgastein übersenden. Miteiner Investitionssumme von 85 Millionen Euro ist dieses Projekt fürdie gesamte Region richtungsweisend und den Neubau der Bahn auch zumAnlass nimmt sich neu zu erfinden?"Eine Skiregion erfindet sich neu?"Wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz ein!Datum: 11.09.2018Ort: M32 Salzburg / 5020 Salzburg, Mönchsberg 32Beginn: 11.00 UhrDie Einladung für die Pressekonferenz am 11.09.2018 um 11 Uhr inSalzburg mit umfangreichen Informationen zum Projekt finden Sieanbei.Hier ein paar allgemeine Fotos von Bad Hofgastein, einigeVisualisierungen der neuen Schlossalmbahn sowie Portraits dergenannten Vertreter, die Sie für Ihre Berichterstattung gerneverwenden können:[Fotos] (https://www.ots.at/redirect/allgemeine Fotos)Die neue Schlossalmbahn nimmt am 01. Dezember 2018 ihren Betriebauf. Offiziell eröffnet wird das Projekt von 18. bis 20. Jänner 2019im Rahmen eines, eigens dafür kreierten, Konzertfestivals mitinternationalen Stars und einer eigens dafür designtenHightech-Bühne.Das Veranstaltungskonzept und besondere Bühnen-Design, stammt vonniemand geringerem als dem Veranstaltungsprofi Klaus Leutgeb. SeineLeutgeb Entertainment Group ist eine der größten Veranstaltungs- undKonzertagenturen Österreichs und garantiert ihren Besuchernunvergessliche sowie emotionsgeladene Momente. Dabei spielen inletzter Zeit auch immer die einzigartigen Bühnen-Designs einewesentliche Rolle. Die Liste der Referenzen ist lange. So zählen ua.das Lakefestival am Schwarzlsee, das Skiopening in Schladming oderdas Electric Nation in Wien zu den Paradeprojekten der exklusivenEventschmiede von Klaus Leutgeb. Dieser wird sich mit Sicherheit auchfür die Eröffnung in Bad Hofgastein etwas ganz Besonderes einfallenlassen und damit die Messlatte wieder ein Stück nach oben legen. DieBesucher können also neben den namhaften Top-Acts wirklich gespanntsein, was sie im Jänner 2019 erwarten wird!"Unsere Skiregion erfindet sich gerade neu und setzt mit dergroßen Bergbahn-Investition neue Maßstäbe sowie starke Impulse.Niemand anderes als Klaus Leutgeb könnte besser passen um uns indieser aufregenden Phase als Eventveranstalter zu begleiten. Wir sindstolz auf die Kooperation und in großer Vorfreude auf dasMusikspektakel im Jänner!" freut sich die Geschäftsführerin desTourismusverbandes Bad Hofgastein, Eva Irnberger, über dieZusammenarbeit.Hier ein kleiner Auszug bzw. einige Impressionen aus denabgeschlossenen Projekten der Leutgeb Entertainment Group der letztenMonate:[Ski-Opening Schladming 2017](https://www.ots.at/redirect/Schladming)[Andrea Berg Heimspiel 2018] (https://www.ots.at/redirect/AndreaBerg)[Electric Nation Vienna 2018](https://www.ots.at/redirect/electricnation)Unter folgendem Link finden Sie zusätzlich auch noch ergänzendes[Fotomaterial ] (https://www.ots.at/redirect/Fotomaterial3)der obengenannten Referenzveranstaltungen. Weitere Informationen undzusätzliches Bildmaterial lassen wir Ihnen auf Anfrage gernegesondert zukommen.Wir freuen uns auf Ihr Kommen & bitten aus organisatorischenGründen um rechtzeitige Anmeldung unter [presse@schwarzlsee.at](mailto:presse@schwarzlsee.at).Mit freundlichen Grüßendie Tourismusregion Bad Hofgastein und die Leutgeb EntertainmentGroupPressekonferenz"Eröffnung der neuen Schlossalmbahn in Bad Hofgastein"Datum: 11.9.2018, 11:00 - 13:00 UhrOrt: M32 SalzburgMönchsberg 32, 5020 SalzburgRückfragehinweis:Pressekontakt:Silvia Reiter: Tel. +43 3135 535 77 36 35Email: presse@schwarzlsee.atLeutgeb Entertainment GroupRobert Helbig: Tel. +43 664 525 4240Email: robert@helbig.atLeutgeb Entertainment GroupHarald Kohler: Tel. +43 664 453 8737Email: presse@gastein.comGasteinertal Tourismus GmbHDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30110/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Global Event & Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell