Einladung: Zur digitalen Special Edition der BUS2BUS 2021

Berlin (ots) - Exklusive Einladung zur digitalen Special Edition der BUS2BUS am 15. April.Diese BUS2BUS Special Edition besteht aus vier Veranstaltungsteilen: BUS2Inspire, BUS2Explore, BUS2Insights und der Preisverleihung des Internationalen busplaner Nachhaltigkeitspreises. Ziel unseres digitalen Live-Events ist es, aktuelle Impulse für eine umweltfreundliche Mobilität zu liefern.Die BUS2BUS Special Edition greift damit ihr bewährtes Konzept als Kombination von Inspiration und Expertenwissen auf und bietet der Busbranche auch in diesem Jahr einen hochwertigen Treffpunkt. Mit dabei sind unter anderem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sowie Expertinnen und Experten von EvoBus, Volvo und Vaelo.Zeitplan10:00 - 11:30 hBUS2Inspire"Der Bus als flexibles und nachhaltiges Angebot im Mobilitätsmix der Zukunft."Moderatorin: Silke LeinweberBegrüßung:Martin Ecknig (https://www.bus2bus.berlin/de/die-bus2bus/special-edition/programm/#martin_ecknig_bild), Vorsitzender der Geschäftsführung, CEO, Messe Berlin GmbH,Karl Hülsmann (https://www.bus2bus.berlin/de/die-bus2bus/special-edition/programm/#karl_huelsmann_bild), Präsident, bdo e.V.,Grußwort des Bundesministers Andreas Scheuer, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI),anschließende FragerundeKeynote-Duo:Sprecher: Dr. Stefan Carsten (https://www.bus2bus.berlin/de/die-bus2bus/special-edition/programm/#stefan_carsten_bild) und Tristan Horx (https://www.bus2bus.berlin/de/die-bus2bus/special-edition/programm/#tristan_horx_bild), beide Zukunftsforscher,anschließende FragerundeAusblick:Christiane Leonard (https://www.bus2bus.berlin/de/die-bus2bus/special-edition/programm/#christiane_leonard_bild), Hauptgeschäftsführerin, bdo e.V.,Kerstin Kube-Erkens (https://www.bus2bus.berlin/de/die-bus2bus/special-edition/programm/#kerstin_kubeerkens_bild), Senior Produktmanagerin BUS2BUS, Messe Berlin GmbH,anschließende Fragerunde11:30 - 13:00 hInternationaler busplaner Nachhaltigkeitspreis in 16 Kategorien13:30 - 14:30 UhrBUS2Explore 1Tech-Boost: Technologische Beschleunigung und neue Standards?14:30 - 15:30 UhrBUS2Explore 2Tech-Boost: Kein Stillstand bei der Mobilitätswende15:30 - 16:30 UhrBUS2Explore 3Fresh Travel: Kundenbedürfnisse im Mittelpunkt von Innovationen in der Bustouristik?Als Medienvertreter*in erhalten Sie die Möglichkeit Fragen an Branchenexperten zu stellen. Am 15. April geht die Innovationsplattform BUS2Insights online. Weitere Details erhalten Sie kurz vor der Veranstaltung.Registrierung zur BUS2BUS Special Edition 2021Sie können sich ab sofort unter folgendem Link (https://www.bus2bus.berlin/de/die-bus2bus/special-edition/registrierung/) für die BUS2BUS-Plattform registrieren. Damit können Sie dann an den Veranstaltungen teilnehmen.Pressekontakt:Tim Benedict WegnerJunior PR ManagerT: +49 30 3038-2282M: tim.wegner@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell