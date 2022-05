Einladung VDI-Pressekonferenz Hannover Messe | Bremsklotz Fachkräftemangel: Wird die Energiewende scheitern?

Düsseldorf (ots) -Herzlich laden wir Sie zu unserer Pressekonferenz am ersten Tag der Hannover Messe 2022 ein:"Bremsklotz Fachkräftemangel: Wird die Energiewende scheitern?"am Montag, 30. Mai 2022, 11.00 - 12.00 UhrConvention Center (CC), Saal 11Hannover MesseUnsere Referenten:- Ralph AppelDirektor des VDI- Prof. Dr. Axel PlünneckeLeiter Kompetenzfeld Bildung, Zuwanderung und Innovation, IW Köln- Sinan EliguelAssociate Partner Drees & SommerÜber eine kurze Teilnahmezusage oder -absage per E-Mail an presse@vdi.de freuen wir uns sehr.Ihre Ansprechpartnerin in der VDI-Pressestelle:Sonja BossoReferentin KommunikationTelefon: +49 211 6214-389E-Mail: presse@vdi.deMarco DadomoLeiter Presse und KommunikationVDI Verein Deutscher Ingenieure e. V.VDI-Platz 140468 Düsseldorfdadomo@vdi.dewww.vdi.deOriginal-Content von: VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V., übermittelt durch news aktuell