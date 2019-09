Bad Nenndorf/Berlin (ots) - Wir laden herzlich ein zur Übergabeder Petition "Rettet die Bäder!" an den Petitionsausschuss desDeutschen Bundestags.Über 130.000 Unterschriften hat die DLRG gesammelt. DieUnterstützer fordern eine angemessene und nachhaltigeBäderversorgung, damit auch in Zukunft Menschen das Schwimmen lernenund die Möglichkeit bezahlbarer sozialer Angebote erhalten bleibt.Der Präsident der DLRG, Achim Haag, wird per DLRG-Rettungsbootüber die Spree den Veranstaltungsort erreichen und im Anschluss um14:00 Uhr dem Vorsitzenden des Petititonsausschusses, Marian Wendt,die Petition sowie fast 20.000 "Rote Karten" aus einerUnterschriftenaktion gegen Schwimmbadschließungen übergeben. Bereitsim Vorfeld wird die Vorsitzende des Sportausschusses im DeutschenBundestag, Dagmar Freitag, gegen 13:45 Uhr unsere Veranstaltungbesuchen.Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, den 25. September 2019ab 13:45 Uhr, Terrasse zur Spree des Paul-Löbe-Hauses,Konrad-Adenauer-Straße 1, 10557 Berlin.Radio- und fernsehtaugliche O-Töne stellen wir im Anschluss an dieVeranstaltung zur Verfügung.Wir freuen uns, Sie am Paul-Löbe-Haus zu begrüßen. Wir bitten Sie,uns Ihre Zusage bis zum 23. September per E-Mail ankommunikation@bgst.dlrg.de mitzuteilen. Bei Rückfragen stehen wirIhnen jederzeit gern zur Verfügung.Pressekontakt:Achim Wiese - Pressesprecher der DLRG BundesgeschäftsstelleTelefon 05723-955 441 oder mobil 0170-909 61 07 - E-Mail:achim.wiese@bgst.dlrg.deIm Niedernfeld 1-3 - 31542 Bad NenndorfOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell