Einladung / Termin: Pressegespräch anlässlich des Abschlusstrainings des Nationalteams Deutsches Baugewerbe am 20. September 2017 in Annweiler

Berlin (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren, sie haben nur einZiel: Sie wollen Weltmeister werden! Sie, das sind sechs jungeNachwuchskräfte aus dem Baugewerbe, die unter 23 Jahre alt sind undin den fünf Berufen Beton- und Stahlbetonbauer, Fliesenleger, Maurer,Stuckateur und Zimmerer bei der WorldSkills, derBerufsweltmeisterschaft, die vom 14. - 19. Oktober 2017 in Abu Dhabistattfinden wird, um Gold, Silber und Bronze kämpfen.Das Team wird in Annweiler, bei der Fa. STABILA, seinAbschlusstraining vor der Reise nach Abu Dhabi durchführen und in dervorgegebenen Wettbewerbszeit von 22 Zeitstunden trainieren. Es wirdalso auf WM-Niveau gemauert, gefliest, gespachtelt, gezimmert undSchalungen für den Betonbau ausgeführt.Bei der letzten WorldSkills vor zwei Jahren in Sao Paulo(Brasilien) war das Nationalteam des Deutschen Baugewerbes sehrerfolgreich und holte eine Gold- und zwei Silbermedaillen.Was reizt die jungen Gesellen, an der Weltmeisterschaftteilzunehmen? Welche Erwartungen haben sie? Wie werden sievorbereitet? Was ist WorldSkills 2017? Was verbirgt sich hinter demNationalteam des Deutschen Baugewerbes? Was will der Zentralverbanddes Deutschen Baugewerbes damit erreichen?Zur Beantwortung dieser Fragen und zur Vorstellung der Mitgliederunseres Nationalteams laden wir Sie zu einem Pressegespräch ein. Esfindet statt amMittwoch, den 20. September 2017, um 11.30 Uhrbei der Fa. STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH (Campus)Landauer Straße 45, 76855 AnnweilerDie Gesprächspartner sindDr.-Ing. Hans-Hartwig Loewenstein, Präsident Zentralverband DeutschesBaugewerbe,sowie die Mitglieder des Nationalteams des Deutschen Baugewerbes undihre TrainerDas Training wird weiterlaufen, so dass Bildmotive für Foto undFilm gegeben sind.Das Nationalteam des Deutschen Baugewerbes wird von starkenPartnern unterstützt: Berner Deutschland GmbH, Collomix GmbH,Deutsche Poroton GmbH, quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG, SchöckBauteile GmbH, Sika Deutschland GmbH, STABILA Messgeräte GustavUllrich GmbH, VHV Allgemeine Versicherung AG sowie der ZertifizierungBau GmbH. CWS-boco Deutschland GmbH kleidet das Team ein.WorldSkills 2017Die Berufsweltmeisterschaft "WorldSkills 2017" findet vom 14. bis19. Oktober in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiratenstatt. Über 1.300 Teilnehmer aus 70 Ländern und Regionen weltweitwerden erwartet, die in 51 verschiedenen Wettbewerbskategoriengegeneinander antreten. Präzision und Genauigkeit sowie Nervenstärkeund Konzentration entscheiden über Gold, Silber und Bronze. 42deutsche Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden über WorldSkillsGermany gemeldet und in 37 Berufen starten. Dazu gehören die sechsMitglieder aus dem Nationalteam des Deutschen Baugewerbes.Sie erreichen uns vor Ort wie folgt:Dr. Ilona Klein 0172 2144601, Swantje Küttner unter 0171 1406975.