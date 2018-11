Einladung: Saubere Luft für Köln und Bonn: Verwaltungsgericht Köln verhandelt Klagen der Deutschen Umwelthilfe

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe klagt auf Änderung derLuftreinhaltepläne - Diesel-Abgasgift Stickstoffdioxid belastetStadtgebiete von Köln und Bonn - Geänderte Luftreinhaltepläne reichennicht aus, um Grenzwerte einzuhalten - Diesel-Fahrverbote alskurzfristig wirksame Maßnahme für die "Saubere Luft" sind einzigeOptionDas Verwaltungsgericht Köln verhandelt am 8. November öffentlichüber die Klagen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) für "Saubere Luft" inKöln und Bonn. Die DUH hatte beide Klagen im November 2015 gegen dasLand Nordrhein-Westfalen eingereicht (Köln: 13K 6684/15, Bonn: 13K6682/15). Ziel ist die Einhaltung des Grenzwerts für Stickstoffdioxid(NO2). Ein Diesel-Fahrverbot ist die dafür am schnellsten wirksameMaßnahme und muss in die Luftreinhaltepläne aufgenommen werden. Dievon Köln und Bonn vorgestellten Maßnahmen der geändertenLuftreinhaltepläne reichen nicht aus, um Diesel-Fahrverbote zuverhindern.2017 stellten in Köln acht der elf offiziellen MessstationenNO2-Werte oberhalb des erlaubten Jahresmittelgrenzwerts von 40 µg/m³fest. Der höchste Wert mit 62 µg/m³ wurde an der MessstationClevischer Ring 3 gemessen. Auch in Bonn weisen beide offiziellenMessstationen Werte oberhalb des NO2-Grenzwerts auf. An derMessstation Reuterstraße 24 wurde mit 48 µg NO2/m³ ebenfalls ein Wertgemessen, der die gesetzlichen Vorgaben deutlich überschreitet. Ander Godesberger Allee in Bonn wurde im Rahmen einer Citizen ScienceMessung der Deutschen Umwelthilfe im Juni 2018 mit 77,2 µg/m³ derhöchste Wert aller verkehrsnahen Messungen ermittelt.Damit die Bürgerinnen und Bürger von Köln und Bonn so schnell wiemöglich zu ihrem Recht auf "Saubere Luft" kommen, klagt die DUH aufeine Änderung der Luftreinhaltepläne. Die Rechtmäßigkeit vonDiesel-Fahrverboten als kurzfristige Maßnahme zur Einhaltung desNO2-Grenztwertes bestätigte das Bundesverwaltungsgericht im Urteilvom 27. Februar 2018. Zonale Diesel-Fahrverbote bis Euro 5 sinddemnach schon seit 1. September 2018 möglich; einschließlich Euro 5ab 1. September 2019.DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch steht vor der mündlichenVerhandlung ab 8:30 Uhr vor Ort für Interviews zu Verfügung, ebensonach Ende der Verhandlung gemeinsam mit Rechtsanwalt Remo Klinger.Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de.Datum:Donnerstag, 8. November 2018, 9:30 Uhr (Beginn der Verhandlung)Ort:Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz 16, 50667 KölnEingang Burgmauer, Saal 1, ErdgeschossTeilnehmende:- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH, 0171 3649170- Prof. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt Geulen & Klinger, 01712435458Kontakt vor Ort:Ann-Katrin Bohmüller, persönliche Referentin Jürgen Resch, 015117281752Pressekontakt:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell