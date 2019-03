Einladung Pressereise Budapest vom 15. - 17. Juli 2019: Medizintourismus in Ungarn (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Potsdam (ots) -Die FirstMed Services GmbH lädt zur Pressereise "Medizintourismusin Ungarn: 15 Jahre freie Arztwahl innerhalb der EU - Fazit undAusblick / Erfahrungen von und mit Zahnpatienten" ein. DiePressereise findet vom 15. bis 17. Juli 2019 in Budapest statt.Besucht werden touristische Höhepunkte und die Zahnklinik CosmoDent.Zum Thema: Medizintourismus in Ungarn boomt mehr denn je.Insbesondere komplexe Zahnbehandlungen werden verstärkt nachgefragt.Der Grund: In Ungarn sind Zahnbehandlungen im europäischen Vergleichbesonders preiswert und qualitativ hochwertig. Hinzu kommt, dass vonden gesetzlichen Krankenkassen vor 15 Jahren die freie Arztwahleingeführt wurde. Danach ist es egal, in welchem Land derEuropäischen Union Patienten sich behandeln lassen. Die Krankenkassenbeteiligen sich an der Zahnbehandlung immer mit demselbenbefundbezogenen Festzuschuss.Im Rahmen der Pressereise wird die neue repräsentative Studie"Medizintourismus 2019 - Entwicklungen im Zahntourismus in denletzten zehn Jahren" vorgestellt. Weitere Programmpunkte sindInformationen zu Qualitätsstandards in ungarischen Zahnkliniken, dieZertifizierung von medizinischen Einrichtungen im Ausland undErfahrungen mit grenzübergreifender Nachsorge. Es berichten Zahnärzteaus Ungarn und ihre deutschen Kollegen.Interessierte Journalisten finden das komplette Programm und dieMöglichkeit zur Anmeldung unter: https://bit.ly/2WtTSSjDie Teilnehmerzahl ist begrenzt.Über die FirstMed Services GmbH:Die FirstMed Services GmbH ist der führende Anbieter vonGesundheitsreisen nach Ungarn. Monat für Monat vertrauen weit überhundert Patienten aus Deutschland, der Schweiz und Italien derFirstMed und ihren Partnerkliniken in Ungarn. Mit Mitarbeitern inPotsdam, Stuttgart, Berlin, Zürich und Budapest ist die FirstMed vorOrt mit ihrem Dienstleistungsangebot präsent.https://www.firstmed-services.de/Pressekontakt:FirstMed Services GmbHBernadett GyuriczaTel.: +49 (0)711 252 887 20b.gyuricza@firstmed.deOriginal-Content von: Zahnklinik Ungarn, übermittelt durch news aktuell