Einladung: Pressekonferenz zur neuen FSM-Studie Jugendmedienschutz / 07.11., Berlin

Berlin (ots) - Cyber-Mobbing, jugendgefährdende Inhalte undKontakt mit Fremden sind nur ein paar der lauernden Gefahren imInternet. Wie sehr sorgen sich Eltern über die Online-Erlebnisseihrer Kinder? Was wissen Kinder und Eltern über Schutzmaßnahmen? Undwie gut werden sie von Behörden, Anbietern undJugendschutzeinrichtungen dabei unterstützt?Diese und weitere Themen hat die Freiwillige SelbstkontrolleMultimedia-Diensteanbieter (FSM) in ihrer neuen Studie"Jugendmedienschutzindex" untersucht.Zur Pressekonferenz am 7. November 2017 um 10:00 Uhr laden wir Sieherzlich ein.- Tagungszentrum der Bundespressekonferenz- Schiffbauerdamm 40- 10117 BerlinFür Ihre Fragen stehen vor Ort zur Verfügung:- Prof. Dr. Uwe Hasebrink (Direktor Hans-Bredow-Institut fürMedienforschung)- Dr. Niels Brüggen (Leiter der Abteilung Forschung desJFF-Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis)- Martin Drechsler (Geschäftsführer FSM e.V.)Hinweis: Die Pressekonferenz richtet sich an Journalisten. MeldenSie sich bitte mit einer Email an fsm@a-und-o.com oder telefonischunter der 040 / 43 29 44 21 an.