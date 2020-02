Bad Nenndorf/München (ots) - Wir laden ein zur Pressekonferenz der DLRG. Aufdieser möchten wir über die Todesfälle durch Ertrinken im vergangenen Jahr inder Bundesrepublik Deutschland und über die Verteilung nach Bundesländerninformieren. Neben den Ertrinkungszahlen betrachten wir auch die anhaltendenBäderschließungen in Deutschland mit großer Sorge. Eine Folge der Schließungensind immer weniger sichere Schwimmer und so möchten wir hier einen Zusammenhangzwischen dem Rückgang des Bäderbestands und den steigenden Ertrinkungszahlennicht explizit ausschließen. Aus diesem Grund nutzen wir den Termin zudem, umunsere Aufklärungskampagne zum sicheren Schwimmen vorzustellen.Radio- und fernsehtaugliche O-Töne stellen wir im Anschluss der Pressekonferenzgerne zur Verfügung.Das Hauptstatement hält der Präsident der DLRG, Achim Haag.Die Pressekonferenz findet statt amDonnerstag, den 5. März, um 11.00 Uhr, im Tivoli Pavillon, Hotel Hilton MunichPark, Am Tucherpark 7, 80538 München.Wir bitten um Rückmeldung der Teilnahme bis zum 29. Februar per E-Mail ankommunikation@bgst.dlrg.de. Das erleichtert uns die Planung sehr.Pressekontakt:Achim WiesePressesprecher der DLRGTelefon: 05723 955-440E-Mail: Kommunikation@bgst.dlrg.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7044/4529323OTS: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-GesellschaftOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell