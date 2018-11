Einladung Pressekonferenz / Dispatching-Zentrale LÜKEX 2018 - Szenario Gasmangellage - nationale Krisenvorsorge durch eine länderübergreifende Krisenmanagementübung

Bonn (ots) - Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Medien,die "Länder- und Ressortübergreifende Krisenmanagementübung/Exercise 2018" (LÜKEX) steht kurz vor dem Beginn!Wir laden Sie daher herzlich zur Pressekonferenz "LÜKEX 2018 -Szenario Gasmangellage" sowie zu einem Rundgang durch dieDispatching-Zentrale der Open Grid Europe (OGE) mit dem Präsidentendes Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe,Christoph Unger, dem Vizepräsidenten der Bundesnetzagentur, PeterFranke, dem Mitglied der Geschäftsführung OGE, Wolfgang Anthes, derGeschäftsführerin der terranets bw, Katrin Flinspach, sowie Dr.Matthias Jenn, Geschäftsführer bayernets,am 20.11.2018, 11:00 Uhr, Kallenbergstr. 5, 45141 Essen, ein.SzenarioDer Übung LÜKEX 18 liegt das Thema "Gasmangellage" zugrunde.Hierzu wird ein Szenario entwickelt, in dem zunächst die Wirtschaftund später teilweise die Bevölkerung von einer ausbleibendenGasversorgung betroffen sind. Im Szenario wird eine besonders kalteund lange Winterperiode angenommen. Durch eine polare Kaltfrontsinken die Temperaturen auf bis zu -25°C.Aufgrund dieser extremen Wetterbedingungen sinken die Füllständeder Gasspeicher im Szenario, so dass sich die Versorgungslage weiterverschärft. Die LÜKEX-Übung ist dementsprechend so gestaltet, dasshochrangiger und weitreichender Entscheidungsbedarf in den jeweilszuständigen öffentlichen und privaten Krisenmanagementstrukturen imBereich des Bevölkerungsschutzes, der Inneren Sicherheit und derVersorgungssicherheit in ausgewählten Sektoren KritischerInfrastrukturen entsteht.PressekonferenzIm Rahmen der Pressekonferenz können Sie sich einen Einblick indas Szenario "Gasmangellage", in die Zielrichtung der Übung sowieeinen Überblick über die einbezogenen Akteure der kurz bevorstehendenländerübergreifenden Krisenmanagementübung mit mehreren tausendÜbungsbeteiligten verschaffen.Mit der LÜKEX leistet der Bund im Bereich des Bevölkerungsschutzeseinen wichtigen Beitrag zur nationalen Krisenvorsorge. LÜKEX-Übungentragen dazu bei, dass sich Bund und Länder besser aufaußergewöhnliche Krisen- und Bedrohungslagen vorbereiten sowiebestehende Pläne und Bewältigungskonzepte auf die Probe stellenkönnen.Ziel der LÜKEX ist es, die Krisenmanagement-Fähigkeiten derbeteiligten Akteure zu beüben, dadurch weiterzuentwickeln und einbreites, gut verbundenes Netzwerk zwischen allen Beteiligtenaufzubauen.Dispatching-ZentraleWährend des Rundgangs haben Sie die Gelegenheit, sich ein Bild der"Kommandobrücke" bei einem der führenden Fernleitungsnetzbetreiber inEuropa zu machen. Das Gas, das von Open Grid Europe transportiertwird, fließt durch ein weitverzweigtes Fernleitungsnetz, das rund12.000 Kilometer lang ist.Mehr als 40 Mitarbeitende sind schichtweise rund um die Uhr in derDispatching-Zentrale im Einsatz. Per Mausklick am Computer werdenMillionen Kubikmeter Erdgas in Bewegung gesetzt. DieSteuerungszentrale arbeitet gleichzeitig auch alsSicherheitszentrale, denn die Netzüberwachung ist für den sicherenBetrieb des Gasnetzes von zentraler Bedeutung.Es besteht die Möglichkeit während des Rundgangs und derPressekonferenz, Bild- und Tonaufnahmen zu machen.Aus sicherheitstechnischen Gründen bitten wir Sie, sich bis zum16.11.2018 per Mail anzumelden (pressestelle@bbk.bund.de)Pressekontakt:Pressesprecher Wahid Samimypressestelle@bbk.bund.de022899550 -1150/-1180Original-Content von: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, übermittelt durch news aktuell