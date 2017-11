Einladung: Pressekonferenz zu Antibiotikaresistenzen (FOTO)

Jena (ots) -Pressehintergrundgespräch am 13.11.2017 (13:00-14:00 Uhr;KARL-STORZ-Besucher- und Schulungszentrum Berlin, Scharnhorststr. 3,10115 Berlin) anlässlich der von der Weltgesundheitsorganisation(WHO) vom 13. - 19. November 2017 ausgerufenen World AntibioticAwareness Week. Im Mittelpunkt stehen dabei Maßnahmen, die im Kampfgegen Infektionskrankheiten und Antibiotikaresistenzen nununmittelbar geboten sind.Immer mehr Erreger sind gegenüber Antibiotika unempfindlich undgefährden weltweit die Gesundheit vieler Menschen. Die Suche nachneuen Wirkstoffen ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Es droht eine"post-antibiotische Ära", in der vermeintlich harmlose Krankheitentödlich enden können. Auch das Gesundheitswesen und die Gesellschaftin Deutschland stehen in diesem Zusammenhang vor großenHerausforderungen.Ein Netzwerk führender wissenschaftlicher Einrichtungen aus demBereich der Infektionsforschung und -behandlung hat daher die neueBundesregierung und alle involvierten Akteure ausGesundheitswirtschaft und -forschung dazu aufgerufen, neueLösungswege für die Diagnose, Überwachung und Therapie vonInfektionen zu unterstützen. Insbesondere fordert das Netzwerk dazuauf, das bereits vorhandene Potenzial in Deutschland besser nutzbarzu machen und interdisziplinäre Forschungs- und Anwendungsstrukturenan Universitäten und Kliniken auszubauen.Anlässlich der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom 13. -19. November 2017 ausgerufenen World Antibiotic Awareness Weekmöchten wir Sie herzlich zum Pressegespräch des o. g. Netzwerkseinladen. Im Mittelpunkt stehen dabei Maßnahmen, die im Kampf gegenInfektionskrankheiten und Antibiotikaresistenzen nun unmittelbargeboten sind. Das Gespräch findet am 13. November 2017 von13:00-14:00 Uhr im Besucher- und Schulungszentrum der Karl Storz GmbH& Co. KG, Scharnhorststr. 3, in 10115 Berlin statt. Im Rahmen desGesprächs stehen die Initiatoren des Aufrufs Prof. Dr. MatthiasKleiner, Prof. Dr. Michael Bauer, Prof. Dr. Jürgen Popp und Prof. Dr.Axel Brakhage zur Erläuterung sowie für Ihre Rückfragen undInterviews zur Verfügung.Bitte melden Sie sich bis zum 10. November 2017 über dieE-Mailadresse presse@leibniz-ipht.de zum Pressegespräch an.Kontakt für Rückfragen:Daniel SiegesmundAbteilungsleiter Öffentlichkeitsarbeit und ForschungsmarketingLeibniz-Institut für Photonische TechnologienAlbert-Einstein-Str. 9D-07745 JenaTel.: 03641/ 206 024 // Fax: 03641/ 206 044E-Mail: presse@leibniz-ipht.de // Web: www.leibniz-ipht.deOriginal-Content von: Leibniz-IPHT - Leibniz-Institut für Photonische Technologien, übermittelt durch news aktuell