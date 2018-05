Einladung an die Medien: Richtfest Neubau Überseerestaurant

Hamburg (ots) - Am Donnerstag dieser Woche findet das Richtfestdes Neubaus des Überseerestaurants statt. Es sprechen am Donnerstag,den 17. Mai 2018 Herr Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeisterund Präsident des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg, derGeschäftsführer Martin Görge der Sprinkenhof GmbH und Marc Kemper,Direktor Vertrieb Gastronomie der Carlsberg Deutschland GmbH dieGrußworte. Der Richtspruch wird vom Polier des Rohbauers JürgenMartens gesprochen. Daneben wird auch der Geschäftsführer derMitchells & Butlers Germany GmbH für die ALEX-Kette, Herr BerndRiegger, anwesend sein.Die Sprinkenhof GmbH realisiert derzeit das neue Überseerestaurantdirekt an der Hafenpromenade, die zurzeit vom Landesbetrieb fürStraßen, Brücken und Gewässer (LSBG) neu gestaltet wird. Die Planungfür den rund 946 m² BGF großen Neubau folgt dem prämiertenGestaltungsentwurf des Büros Zaha Hadid mit dem zentralen Ansatz, diePromenade zum städtischen Umfeld und zum Wasser zu öffnen. Vor kurzemwurde der Mietvertrag mit der Carlsberg Deutschland GmbH geschlossen,zu der auch die Holsten Brauerei gehört. Diese wiederum vermietet dasRestaurant weiter an die Mitchells & Butlers-Gruppe, die hier das"Alex Überseebrücke" im März 2019 eröffnen wird. Der Neubau desÜberseerestaurants gehört zu einem der ambitioniertestenGastronomieprojekten in der Hansestadt Hamburg.Zum Richtfest des Neubaus auf der Promenadenebene mit direktemBlick auf den Hamburger Hafen vor der Kulisse des Rohbaus laden wirSie herzlich ein!Datum: Donnerstag, 17. Mai 2018Beginn: 10:00 UhrOrt: Vorsetzen 72, 20459 HamburgPressekontakt:Sprinkenhof GmbHLars VietenPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 040 33954-325lars.vieten@sprinkenhof.deOriginal-Content von: Sprinkenhof GmbH, übermittelt durch news aktuell