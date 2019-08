Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe stellt bei einemPressegespräch Sanierungsmaßnahmen für den kleinen Geldbeutelprivater Eigentümer vor - Anschließende Besichtigung einer dergrößten Holzbausiedlungen Deutschlands in Berlin-Weißensee zeigtKlimaschutz-Potentiale der Bauweise - EnergetischeSanierungsmaßnahmen im Gebäudesektor bieten enorme Möglichkeiten fürden KlimaschutzIn der aktuellen Klimaschutzdebatte kommen dieEnergieeinspar-Potentiale im Gebäudesektor noch immer zu kurz. Dabeifallen hier 35 Prozent des Endenergieverbrauchs und etwa 30 Prozentder Treibhausgasemissionen an. Und die Zeit drängt: Bis 2030 müssendie CO2-Emissionen im Gebäudesektor gemäß Klimaschutzplan 2050 derBundesregierung von 119 Millionen Tonnen (Stand 2014) auf 70 bis 72Millionen Tonnen sinken.Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) möchte Ihnen im Rahmen einesPressegesprächs am 28. August 2019 gemeinsam mit Architekt BurkhardSchulze Darup vorstellen, mit welchen konkreten Maßnahmen privateEigentümer günstig und mit wenig Aufwand ihren Energieverbrauchsenken und so einen deutlichen Klimaschutzbeitrag im Gebäudesektorleisten können.Im Anschluss an das Gespräch laden wir Sie zu einer geführtenBesichtigung der Holzbausiedlung in Berlin-Weißensee ein. Durch denBau mit Holz lassen sich nicht nur kürzere Bauzeiten realisieren. Dernachwachsende Rohstoff weist zudem eine gute Ökobilanz auf und derwährend des Baumwachstums eingelagerte Kohlenstoff bleibt während derNutzungsphase der Atmosphäre entzogen. Welche Potentiale der Holzbauneben der Klimaschutzwirkung noch aufweist, stellen wir Ihnen mitArchitekt Christoph Deimel bei der Tour durch das Hybrid-HolzbauQuartier vor.Wir bitten um Anmeldung bestmöglich bis zum 26. August anpresse@duh.de.Ablauf im Detail:Pressegespräch: Klimaschutz im eigenen Zuhause:Sanierungsmaßnahmen für den kleinen Geldbeutel - Vom Austausch derHeizungspumpe bis zur Dämmung der obersten GeschossdeckeDatum:Mittwoch, 28. August 2019, 14.30 Uhr bis ca. 15.30 UhrOrt:Deutsche Umwelthilfe, Hackescher Markt 4, 10178 Berlin (Eingang:Neue Promenade 3, Dachgeschoss)Exkursion: Hybrid-Holzbau Quartier Berlin Weißensee, Führung durchArchitekt Christoph DeimelDatum:Mittwoch, 28. August 2019, 16.30 Uhr bis ca. 18 UhrOrt:Brodenbacher Weg 31, gegenüber der "Schule im Moosviertel"Teilnehmende:- Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin DUH- Dr. Burkhard Schulze Darup, schulze & darup Architekten(Pressegespräch)- Dipl.-Ing. Christoph Deimel, Deimel Oelschläger ArchitektenPartnerschaft (Exkursion)Kontakt vor Ort:Ann-Kathrin Marggraf, 0151 26749133Das Pressegespräch findet im Rahmen des vom Bundesministerium fürUmwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit geförderten Projekts"Niedriginvestive Sanierungsmaßnahmen im Gebäudewärmebereich" statt.https://www.duh.de/projekte/niedsa/Die Besichtigung des Hybrid-Holzbau-Quartiers in Berlin Weißenseefindet statt im Rahmen des vom Bundesministerium für Ernährung undLandwirtschaft und der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffegeförderten Projekts "StaR-Dämm - Stärkung nachwachsender Rohstoffeim Dämmstoffmarkt". https://www.duh.de/energie-gebaeude/star-daemm/Pressekontakt:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell