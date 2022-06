Einladung Eröffnungs-Pressekonferenz Solar Decathlon Europe / Freitag, 10.06., 12:00 Uhr

Finanztrends Video zu BMW Vz



mehr >

Wuppertal (ots) -Vom 10. bis zum 26. Juni findet eines der weltgrößten Nachhaltigkeits-Events zum ersten Mal in Deutschland statt: der Solar Decathlon Europe. Die Botschaft lautet: Klimafreundliches Bauen und Wohnen in der Stadt sind heute schon möglich - und vor allem auch bezahlbar.Hochschulteams aus elf Ländern zeigen, wie man mit einfachen Mitteln Baulücken schließt, Gebäude aufstockt oder in die Jahre gekommene Mehrfamilienhäuser saniert. Sechszehn voll funktionsfähige, möblierte Beispielhäuser mit bis zu 110 qm Wohnfläche kombinieren zukunftsweisende Architektur und kreativen Klimaschutz zum Anfassen.Die Eröffnungs-Pressekonferenz des Solar Decathlon Europe (https://sde21.eu/de/event/uebersicht) erfolgt gemeinsam mit dem Kongress Energiewendebauen (https://www.energiewendebauen.de/news/de/jetzt_anmelden_dritter_kongress_energiewendebauen), der im Vorfeld stattfindet. Beide Veranstaltungen werden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert.Es sprechen:- Oliver Krischer MdB, Parlamentarischer Staatssekretär BMWK- Dipl.-Ing. Berit Müller, Forschungsinitiative Energiewendebauen & Deutsche Gesellschaft- für Sonnenenergie (DGS)- Prof. Dr.-Ing. Dirk Müller, Forschungsinitiative Energiewendebauen & RWTH Aachen- Prof. Dr. Dr. hc Lambert T. Koch, Rektor der Bergischen Universität- Prof. Dr. Uwe Schneidewind, Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal- Louise Holloway, Direktorin Energy Endeavour Foundation- Dr. Daniel Lorberg, Projektdirektor des Solar Decathlon Europe 21/22Zeit: Freitag, 10. Juni 2022, 12:00 - 13:00 UhrOrt: Solar Campus, Alte Glaserei, Juliusstraße 12, 42105 WuppertalMehr Informationen: https://sde21.euAnmeldungFür die Teilnahme bitten wir aus organisatorischen Gründen um Anmeldung bis Donnerstag, 9. Juni, per E-Mail an wittfeld@uni-wuppertal.de.Wir freuen uns auf Ihr Kommen!Pressekontakt:Dr. Marion WittfeldPresse Solar Decathlon Europe 21/22E-Mail: wittfeld@uni-wuppertal.deTel: 0151 57405105Original-Content von: Solar Decathlon Europe 21/22, übermittelt durch news aktuell