Einladung: Digitales Pressegespräch zur LichtBlick Klimabilanz

Hamburg (ots) -Digitales Pressegespräch zur LichtBlick KlimabilanzamDienstag, 25.01.2022von 10:30 Uhr bis 11:15 UhrAls Ökoenergie-Anbieter weist LichtBlick einen deutlich geringeren Klima-Fußabdruck aus als konventionelle Versorger. Aber: Auch Ökoenergie ist nicht frei von CO2. Deshalb geht LichtBlick neue Wege in der Klimatransparenz.In dem Pressegespräch stellen wir die LichtBlick Klimabilanz 2021 vor, erläutern die Klimawirkung von Ökostrom und Ökogas und zeigen auf, wie LichtBlick den eigenen CO2-Fußabdruck senken will. Die größte Herausforderung ist dabei der Umbau des Wärmegeschäftes.Zudem stellen wir unsere politischen Vorschläge für transparente und vergleichbare Klimabilanzen von Unternehmen vor - sie bilden einen zentralen Baustein für das Erreichen der Klimaziele Deutschlands.MitDr. Corine Veithen, Klimaschutz-ExpertinRalph Kampwirth, Director Communication & Public AffairsAnja Fricke, Communications Manager (Moderation)Anmeldung:Bitte melden Sie sich unter presse@lichtblick.de für das digitale Pressegespräch an.Wir senden Ihnen rechtzeitig die Zugangsdaten zum Zoom-Meeting zu.Während des Termins können Sie live per Wortmeldung oder Chat Fragen stellen.Pressekontakt:Anja Fricke, Communications ManagerTel. 040-6360-1159, anja.fricke@lichtblick.deLichtBlick SE, Zirkusweg 6, 20359 HamburgOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuell