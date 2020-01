Einladung: Deutsche Umwelthilfe und Deutscher Mieterbund präsentieren Maßnahmenplan zum sozialgerechten und klimafreundlichen Sanieren und Bauen

Berlin (ots) - Die deutsche Gebäudepolitik steuert in eine Sackgasse.Sozialpolitische Maßnahmen zur Eindämmung steigender Mieten berücksichtigennicht die Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen im Gebäudebereich. Umgekehrtlassen Forderungen nach mehr Klimaschutz und Energieeffizienz die Frage derBezahlbarkeit des Wohnens außer Acht. Aber Klimaschutz und Mieterschutz dürfennicht länger gegeneinander ausgespielt werden, sie müssen zusammen gedachtwerden. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der Deutsche Mieterbund (DMB) stellendeshalb gemeinsame Forderungen für zukunftsfähiges Sanieren und Bauen vor.Dabei konzentrieren sich DUH und DMB auf den Mietwohnbereich. Hier muss dieSanierungsquote drastisch steigen, um die Klimaziele zu erreichen. Auch imNeubau muss es Vorgaben und Förderanreize geben, die mit einem klimaneutralenGebäudebestand 2050 kompatibel sind und gleichzeitig neuen, bezahlbaren Wohnraumschaffen. Wie dies gelingt, stellen DUH und DMB auf einer gemeinsamenPressekonferenz vor.Dort berichtet außerdem ein Bauherr aus seiner Praxis im Umgang mit derbestehenden öffentlichen Förderung. Bauwillige müssen oft zwischensozialgerechten und klimagerechten Projekten abwägen, da beides seitens derPolitik nicht ausreichend zusammengedacht oder teilweise sogar entgegengesetztist.Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de.Datum:Donnerstag, 23. Januar 2020, 10.30 UhrOrt:Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40 / Ecke Reinhardtstraße 55,Raum 3, 10117 BerlinTeilnehmende:- Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführer DUH- Paula Brandmeyer, Stellvertretende Leiterin Energie undKlimaschutz DUH- Ulrich Ropertz, Geschäftsführer Deutscher Mieterbund- Bernhard Bihler, Bauherr aus Süddeutschland (per Skype)Pressekontakt:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann, Thomas Grafe030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de , www.twitter.com/umwelthilfe . www.facebook.com/umwelthilfe , www.instagram.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell