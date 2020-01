Einladung: Deutsche Umwelthilfe, Greenpeace, Germanwatch und BUND stellen vor dem Bundesverfassungsgericht erhobene Klimaklagen gegen den Bundestag und die Bundesregierung vor

Berlin (ots) - Die Klimapolitik der Bundesregierung reicht nicht aus, um dieErderhitzung auf maximal 1,5 Grad zu beschränken. Die Auswirkungen derKlimakrise treffen nicht nur Deutschland hart, sondern drohen viele Regionen derErde unbewohnbar zu machen. Deshalb unterstützen die Deutsche Umwelthilfe,Greenpeace und Germanwatch insgesamt drei Verfassungsbeschwerden gegen denBundesgesetzgeber und die Bundesregierung - unter anderem von Jugendlichen - füreine Neuauflage des Klimaschutzgesetzes mit ausreichenden und wirksamenMaßnahmen.Der Bundesregierung stehen zahlreiche Möglichkeiten in den klimapolitischrelevanten Sektoren Verkehr, Energie, Gebäude und Kreislaufwirtschaft zurVerfügung. Das vom Gesetzgeber auf den Weg gebrachte Klimaschutzgesetz schöpftdiese jedoch bei weitem nicht aus und zeugt von mangelndem politischen Willen.In der gemeinsamen Pressekonferenz von Deutscher Umwelthilfe mit Greenpeace,Germanwatch und BUND sowie Beschwerdeführern und Rechtsanwälten aus dem In- undAusland, möchten wir Ihnen die Klagen vorstellen. Außerdem erläutern wir dieMaßnahmen, die die Umweltverbände von der Bundesregierung fordern, um das 1,5Grad-Limit einzuhalten.Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de.Datum:Mittwoch, 15. Januar 2020, 10 UhrOrt:Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40 / EckeReinhardtstraße 55,Raum 5, 10117 BerlinPressekontakt:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann, Thomas Grafe030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de , www.twitter.com/umwelthilfe ,www.facebook.com/umwelthilfe , www.instagram.com/umwelthilfeWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22521/4487551OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell