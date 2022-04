Einladung Deutsche Biotechnologietage am 4. und 5. Mai in Hamburg

Finanztrends Video zu Palladium



Berlin/Hamburg (ots) -Das nationale Forum der deutschen Biotechnologiebranche, die Deutschen Biotechnologietage (DBT), finden am 4. und 5. Mai 2022 im Congress Center Hamburg statt. Die Veranstalter, der Biotechnologiebranchenverband BIO Deutschland, der Arbeitskreis der BioRegionen und der regionale Gastgeber, das Cluster Life Science Nord (LSN), erwarten mehr als 500 Gäste aus Wissenschaft, Industrie, Politik und Medien zu dem zweitägigen Austausch. Die Veranstaltung wird mit einem digitalen Grußwort der Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger eröffnet, gefolgt von einer Ansprache des Hamburger Wirtschaftssenators, Michael Westhagemann. Themen der Konferenz sind die Forschungsagenda der Ampel-Regierung, der Einsatz der RNA-Technologie für Therapien, Personalisierte Medizin, Novel Food, Bioökonomie, die Sicherheit des Produktionsstandorts Deutschland, Pandemic Prepardness und vieles mehr.Oliver Schacht, Vorstandsvorsitzender von BIO Deutschland, sagt: "Ich freue mich sehr, dass wir unser Biotechnologie-Gipfeltreffen dieses Jahr in Hamburg in Zusammenarbeit mit Life Science Nord anbieten können. Nach zwei Jahren mit kaum Möglichkeiten zum persönlichen Austausch macht sich Anfang Mai die Community aus ganz Deutschland auf den Weg in die Hansestadt. Die Pandemie und der Ukraine-Krieg verdeutlichen, wie wichtig die technologische Souveränität für Deutschland und Europa sind. Dazu zählt auch die Schlüsseltechnologie Biotechnologie. Deshalb müssen wir jetzt mit Unterstützung der Politik dafür sorgen, dass Deutschland ein führender Biotechnologie-Standort werden kann.""Wir freuen uns sehr, bereits zum zweiten Mal die Deutschen Biotechnologietage zu Gast in Hamburg begrüßen zu können. Hamburg und die gesamte Life-Science-Nord-Region haben sich zu einem idealen Ort für die Biotech-Forschung und -Wirtschaft entwickelt. Hier arbeiten innovative Start-ups, international anerkannte Grundlagenforschungseinrichtungen und Global-Player daran, die Zukunft der Gesundheit von uns allen auf ein neues Level zu heben. Und die DBT sind das perfekte Event, um sich über diese Themen und Ausblicke auszutauschen", blickt Michael Westhagemann, Senator für Wirtschaft und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg, voraus auf das Biotech-Branchen-Event des Jahres.Werner Lanthaler, CEO des in Hamburg ansässigen und international aufgestellten Wirkstoffforschungsunternehmens Evotec SE und einer der beiden Keynote Speaker am 4. Mai zur Eröffnung, freut sich ebenfalls über das "Heimspiel" der DBT in der Hansestadt: "Hamburg hat als Biotech-Standort viel Potenzial. Wichtig hier, wie in Deutschland als Ganzes ist es, die Schnittstelle zwischen dem akademischen Bereich und Industrie weiter zu stärken. Evotecs BRIDGE-Modell setzt dort als Bindungsglied an, aber auch Messen und Tagungen wie die DBT sind wichtig, um die Branche und akademische Forschung zusammenzubringen." Evotec ist Palladium-Sponsor der diesjährigen DBT. Expertinnen und Experten des langjährigen LSN-Mitglieds sind an beiden Konferenztagen in Symposien und Luncheons engagiert.Weitere Informationen zu den Deutschen Biotechnologietagen und dem Programm finden Sie hier: www.biotechnologietage.de/de/Die reguläre online-Anmeldung ist noch bis 28. April 15:00 Uhr geöffnet. Vor Ort-Anmeldungen sind mit einem Aufpreis von 50 EUR ebenfalls möglich. www.biotechnologietage.de/de/anmeldung.htmlPressevertreterinnen und Pressevertreter sind herzlich eingeladen, sich kostenfrei zu den Deutschen Biotechnologietagen anzumelden. Zudem besteht für Pressevertreter die Möglichkeit, dem Programm im Hauptsaal "Evotec" digital für zwei Tage zu folgen. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Claudia Englbrecht (englbrecht@biodeutschland.org)Die 12. Deutschen Biotechnologietage werden neben Evotec von BioEcho Life Sciences, Boehringer Ingelheim, EBD Group, Indivumed, Miltenyi Biotec, Mittelstand Global - Exportinitiative Gesundheitswirtschaft, PharmaIntelligence, Rentschler Biopharma, QIAGEN und Sykam Chromatography unterstützt.Download:Der Text dieser Pressemitteilung steht für Sie unter www.biodeutschland.org/de/pressemitteilungen-uebersicht.html zur Verfügung.Über BIO Deutschland:Der BIO Deutschland e. V. mit rund 360 Mitgliedern - Unternehmen, BioRegionen und Branchen-Dienstleister - und Sitz in Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, in Deutschland die Entwicklung eines innovativen Wirtschaftszweiges auf Basis der modernen Biowissenschaften zu unterstützen und zu fördern. Oliver Schacht, Ph. D., ist Vorstandsvorsitzender der BIO Deutschland.Weitere Informationen unter: www.biodeutschland.orgFördermitglieder der BIO Deutschland und Branchenpartner sind:AGC Biologics, Avia, AWS, Baker Tilly, Bayer, BioSpring, Boehringer Ingelheim, Centogene, Clariant, CMS Hasche Sigle, Deutsche Bank, Ernst & Young, Evotec, Janssen-Cilag, KPMG, Lonza, Merck, Miltenyi Biotec, MorphoSys, Novartis, Pfizer, PricewaterhouseCoopers, QIAGEN, Rentschler Biopharma, Roche Diagnostics, Sanofi Aventis Deutschland, SAP, Schmidt Versicherungs Treuhand AG, Simmons & Simmons, Springer Nature, Thermo Fisher Scientific, TVM Life Sciences Management, Vertex Pharmaceuticals, ZETA.Über Life Science Nord:Life Science Nord ist das länderübergreifende Cluster für die industrielle Gesundheitswirtschaft (Biotech, Pharma und Medizintechnik) in Schleswig-Holstein und Hamburg. Mit rund 500 Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen und über 270 aktiven Vereinsmitgliedern ist LSN ein bedeutender Innovations- und Wirtschaftsfaktor sowie ein wichtiges Element der regionalen Clusterpolitik. Mehr unter: www.lifesciencenord.dePressekontakt:BIO Deutschland e. V.Dr. Claudia EnglbrechtSchützenstraße 6a10117 BerlinTel: +49-30-2332 164 32 / Mobil: +49 151 14067326E-Mail: englbrecht@biodeutschland.orgWeb: www.biodeutschland.orgLife Science Nord Management GmbHJan Phillip DenkersFalkenried 8820251 HamburgTel.: +49 40 593 62 61- 23Mobil: +49 176 84 22 12 86E-Mail: denkers@lifesciencenord.deOriginal-Content von: BIO Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell