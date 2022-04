Berlin (ots) -Der Russland-Ukraine-Konflikt und seine geopolitischen Folgen stellen bisherige Gewissheiten in Frage. Eine sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung mit Energie, wie es das EnWG fordert, wird zunehmend zur Herausforderung. Das übergeordnete Ziel bleibt bestehen: Die Klimaneutralität in Deutschland und der EU erfordert eine tiefgreifende Transformation unserer Infrastrukturen.Wie verhält sich nun die akute weltpolitische Lage zur Klimawende und was sind die angemessenen Reaktionen? Über diese und weitere Themen diskutieren wir im Rahmen unserer Jahreskonferenz 2022, zu der wir Sie herzlich einladen.Wann: Di. 26. April 2022, 10:00 Uhr - 16:30 UhrWo: Französische Friedrichstadtkirche, Am Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlinoder digitalAnmeldung (https://www.eventbrite.de/e/bbh-jahreskonferenz-2022-tickets-229261095107) / Programm (https://www.die-bbh-gruppe.de/de/jahreskonferenz)Impulse kommen u.a. von dem erfahrenen Außen- und Umweltpolitiker MdB Jürgen Trittin und dem Berichterstatter des Europaparlaments für die EU-Wasserstoffstrategie MdEP Jens Geier, der die aktuelle Diskussion um das Thema Unbundling der Wasserstoffnetze begleitet. Der stv. Hauptgeschäftsführer des VKU Dr. Alexander Götz wird darüber berichten, wie sich die Kommunalwirtschaft in Zukunft aufstellen wird.Moderation: Prof. Dr. Ines Zenke (Rechtsanwältin und BBH-Partnerin), Prof. Christian Held (Rechtsanwalt und BBH-Partner)Pressekontakt:Manuel SchrepferStv. Leiter PR und WissensmanagementTel +49(0)30 611 28 40-712manuel.schrepfer@bbh-online.deOriginal-Content von: Becker Büttner Held Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuell