Berlin (ots) - Unsere Wirtschaft steht vor einer Jahrhunderttransformation. Das neue must have bei dem anstehenden Umbau soll der Wasserstoff sein. Ausnahmslos gern gesehen ist er, wenn er grün ist. Über den Einsatz weiterer Farben wird gestritten. Ebenso über seine optimale Verwendung. Jedenfalls schnell soll er in den Markt kommen. Gleichzeitig ist es zentral, die Infrastruktur für die angestrebte Nutzung parallel zu entwickeln sowie das Zusammenwirken der verschiedenen Medien und damit auch der Transport- und Verteilnetze im Blick zu behalten.Wir laden Sie herzlich ein, am 18. Mai 2021 mit uns zum Thema "Brücken bauen mit Wasserstoff" zu diskutieren und freuen uns auf Sie sowie unsere hochkarätigen Gäste.Wann: 18.5.2021, ab 9:45 UhrWo: digitalAnmeldung: www.bbh-jahreskonferenz.deDie Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit Svenja Schulze spricht über ein Jahr Wasserstoff-Strategie. Weiterhin sind mit dabei der Präsident der Bundesnetzagentur Jochen Homann, der Hauptgeschäftsführer des VKU Ingbert Liebing, der dena-Chef Andreas Kuhlmann und viele weitere spannende Gäste aus Wirtschaft und Politik.Moderation: Prof. Dr. Ines Zenke (Rechtsanwältin und BBH-Partnerin), Prof. Christian Held (Rechtsanwalt und BBH-Partner)