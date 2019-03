Einkommensteuer: Der Brexit und seine Folgen für Steuerzahler

Finanztrends Video zu



Neustadt a. d. W. (ots) - Unterhaltszahlungen an den studierendenSprössling in Großbritannien, das Ehegattensplitting für Briten inDeutschland oder der Handwerkerbonus für das englische Ferienhaus:Welche Steuervorteile entfallen für Arbeitnehmer und Rentner beieinem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union? DieVereinigte Lohnsteuerhilfe (VLH) zeigt die Nachteile im Überblick.1. Unterhalt für Studium oder Ausbildung nicht mehr absetzbarUnterhaltszahlungen an eine gesetzlich unterhaltsberechtigtePerson - zum Beispiel an den Ex-Partner oder die pflegebedürftigenEltern - können als außergewöhnliche Belastung von der Steuerabgesetzt werden. Dazu gehören auch Unterhaltszahlungen an das eigeneKind für die Berufsausbildung.Bislang gilt: Wer als Deutscher einen Sprössling hat, der in einemStaat der Europäischen Union (EU) bzw. des EuropäischenWirtschaftsraums (EWR) eine Berufsausbildung oder ein Studiumabsolviert, kann ihn bei den Kosten für Miete, Kleidung,Lebensmittel, Bücher, Lernunterlagen, Kursgebühren und vielem mehrunterstützen - und die Kosten dafür als Unterhaltszahlungen nachgeltendem deutschem Steuerrecht absetzen. Eine besondereNachweispflicht besteht nicht.Scheidet Großbritannien aus der EU aus, muss in solchen Fällen dieZwangsläufigkeit nachgewiesen werden - also weshalb die unterstütztePerson nicht selbst für ihren Erwerb aufkommen kann. Dann müssenEltern, die ihr Kind unterstützen, sich um die Aufklärung undBeschaffung geeigneter Nachweise inklusive beglaubigter Übersetzungenbemühen. Auch an den Nachweis der Zahlungen ins Ausland sindbesondere Anforderungen gestellt, darunter ein lückenlosnachvollziehbarer Zahlungsfluss durch Post- oder Überweisungsbelege.2. Ehegattensplitting fällt wegStaatsangehörige eines Staates der EU oder des EWR, die inDeutschland leben und arbeiten, sind hier unbeschränktsteuerpflichtig. Gleichzeitig profitieren sie von bestimmten ehe- undfamilienbezogenen Vergünstigungen.Bislang gilt: Wer zum Beispiel als britischer Staatsangehöriger inDeutschland beruflich tätig ist, der kann auf Antrag von denVorteilen des Ehegattensplittings profitieren oder auchKinderbetreuungskosten absetzen.Sollte Großbritannien den Brexit vollziehen, können die ehe- undfamilienbezogenen Vergünstigungen nicht mehr in Anspruch genommenwerden.3. Keine haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungenmehr absetzbarIm Jahressteuergesetz 2008 mit Wirkung ab 2007 hat der deutscheGesetzgeber beschlossen, dass alle Haushalte in der EU und im EWRihre haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerkerleistungensteuerlich absetzen können - wenn die Ferienhausbesitzer weiterhin inDeutschland steuerpflichtig sind. Damit wurde die bis dahin geltendeEinschränkung auf deutsche Haushalte aufgegeben.Bislang gilt: Wer sein Haus in Großbritannien renovieren oder dieGartenanlage seines britischen Ferienhauses von einem Gärtner inSchuss halten lässt, kann die Kosten dafür in seiner deutschenEinkommensteuererklärung angeben. Konkret sind es bis zu 20 Prozentder Rechnungen für Handwerkerleistungen bzw. maximal 1.200 Euro imJahr, die von der Steuer abgesetzt werden können.Bei einem Austritt Großbritanniens aus der EU entfallen dieseSteuervorteile.Übrigens: Dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes 2011zufolge pendeln etwa 8.000 Berufstätige zwischen Deutschland undGroßbritannien. Für sie ändert sich bei einem AusstiegGroßbritanniens aus der EU in punkto Pendlerpauschale oder doppelteHaushaltsführung nichts.Über die VLHDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH)ist mit einer Million Mitgliedern und rund 3.000 BeratungsstellenDeutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Die VLH stellt außerdemdie meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater: Von dreizertifizierten Beratern aller Lohnsteuerhilfevereine sind zwei vonder VLH.Gegründet im Jahr 1972, erstellt die VLH für ihre Mitglieder dieEinkommensteuererklärungen im Rahmen der gesetzlichenBeratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.Pressekontakt:Christina GeorgiadisVereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)Fritz-Voigt-Str. 1367433 Neustadt a.d. WeinstraßeTel.: 06321 4901-0Fax: 06321 4901-49E-Mail: presse@vlh.deWeb: https://www.vlh.de/presseOriginal-Content von: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V., übermittelt durch news aktuell