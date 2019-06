Einkommen von Führungskräften in Chemie und Pharma um 4,4 Prozent gestiegen

Köln (ots) - Im Vergleich zum Vorjahr sind die Gesamteinkommen deraußertariflichen und leitenden Angestellten in derchemisch-pharmazeutischen Industrie 2018 um 4,4 Prozent gestiegen.Dies ist das Ergebnis der aktuellen Einkommensumfrage des Verbandesangestellter Akademiker (VAA).Damit ist der Anstieg um 0,8 Prozentpunkte stärker ausgefallen alsim Vorjahr. Grund dafür ist das Wachstum bei den variablen Bezügen,die nach 3,2 Prozent im Jahr 2017 im letzten Jahr ganze 5,9 Prozentzulegen konnten. "Für die Akademiker und Führungskräfte der Chemie-und Pharmabranche ist der Gehaltsanstieg im letzten Jahr maßvollausgefallen", erklärt der 1. VAA-Vorsitzende Rainer Nachtrab. Ineiner der Schlüsselbranchen der Industrie in Deutschland entwickelnsich die Gehälter bei außertariflichen und leitenden Angestellten inden meisten Unternehmen vernünftig."Dieses Mal haben vor allem die variablen Bezüge wegen derbesseren Ergebnissituation in den Unternehmen Boden gutgemacht",erläutert Nachtrab. Die Fixeinkommen sind um 2,7 Prozent gestiegen,was vergleichbar sei mit anderen Industriebranchen. "Fach- undFührungskräfte in der Chemie- und Pharmaindustrie sind ihr Gehaltwert", betont der VAA-Vorsitzende. "Verantwortung undInnovationsgeist zeichnen die Forscher, Experten und Manager unsererBranche aus."Die Mehrheit der VAA-Mitglieder in den Unternehmen falle in denGeltungsbereich des Akademiker-Manteltarifvertrags, betont derVorsitzende der VAA-Kommission Einkommen Dr. Hans-Dieter Gerriets."Daher nehmen wir diesen Bereich auch als Richtgröße fürdetailliertere Analysen." In dieser Gruppe setzen sich dieGehaltsbestandteile aus 81 Prozent Fixgehalt und 15 Prozent variablenBezügen zusammen. Gerriets ergänzt: "Weitere vier Prozent bestehenaus sonstigen Einkommensbestandteilen wie Erfindervergütungen,Erlösen aus Aktienoptionen, Sonderzahlungen oder geldwerten Vorteilenaus Mitarbeiteraktien und Dienstwagen."Beteiligt an der Einkommensumfrage 2018 haben sich insgesamt über4.700 VAA-Mitglieder aus zahlreichen Unternehmen derchemisch-pharmazeutischen Industrie. Damit gibt die Gehaltsstudie desVAA einen einzigartigen Überblick über die Chemie- und Pharmabranchein Deutschland. Ein wissenschaftlich kompetentes und statistischrobustes Fundament erhält die Untersuchung durch die gemeinsameDurchführung mit der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) und derRWTH Aachen.Ansprechpartner für Rückfragen:Klaus Bernhard Hofmann, Geschäftsführer Kommunikation &Pressesprecher, Tel: +49 221 160010, E-Mail: klaus.hofmann@vaa.de,www.vaa.de.Original-Content von: VAA - Führungskräfte Chemie, übermittelt durch news aktuell