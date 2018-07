Einkommen minus Miete: In Dortmund bleibt bundesweit am meisten in der Tasche, in München am wenigsten

Düsseldorf/Nürnberg (ots) -- Teure Trend-Städte: Miete zehrt in München, Berlin und Hamburgdas Einkommen auf- Ruhrgebietsstädte punkten beim Verhältnis von Einkommen undMiete, Dortmund mit bestem Wert- Solides Mittelfeld: Wirtschaftlich starke Städte wie Nürnbergund Düsseldorf mit ausgeglichenem VerhältnisIn deutschen Trend-Städten zehren die hohen Mieten die Einkommenfür Fach- und Führungskräfte auf. Das ist das Ergebnis einergemeinsamen Analyse der Online-Jobplattform StepStone und desImmobilienportals immowelt.de. Das Verhältnis zwischenDurchschnittsgehältern der Jahre 2017 und 2018 und den aktuellenMietpreisen zeigt: Wer in München, Berlin und Hamburg wohnen undarbeiten will, zahlt dafür einen hohen Preis. München bildet dabeidas Extrem: Fach- und Führungskräfte können dort im Schnitt einJahresgehalt von 66.800 Euro erwarten. Eine Wohnung mit 80 bis 100Quadratmeter kostet jedoch auch 1.500 Euro im Monat. Vom hohenBrutto-Einkommen gehen damit 27 Prozent für die Miete drauf. Auch inHamburg und Berlin bleibt nach Abzug der jährlichen Mietkostenverhältnismäßig wenig im Portemonnaie: 24 Prozent (Berlin)beziehungsweise 22 Prozent (Hamburg) des Brutto-Einkommens wandern inbeiden Städten pro Jahr im Schnitt an den Vermieter.Die traditionell hochpreisige Banker-Stadt Frankfurt am Mainlandet bei den Mietpreisen hinter München auf Platz 2. Die hohenGehälter in der Finanzbranche heben das durchschnittlicheBrutto-Jahresgehalt aber auf 67.700 Euro und damit auf den höchstenWert unter den größten deutschen Städten. Für die Miete müssen 21Prozent eingeplant werden.Ausgeglichenes Verhältnis abseits der klassischen Trend-StädteEin bereits deutlich besseres Verhältnis von Einkommen undMietpreisen finden Jobsuchende in Dresden und Stuttgart. Zwar trennendiese Städte beim durchschnittlichen Brutto-Jahreseinkommen mehr als20.000 Euro, gemeinsam ist beiden aber ein Anteil von 19 Prozent fürdie Miete. In Nürnberg müssen 18 Prozent vom durchschnittlichenBrutto-Jahresgehalt für die Miete eingeplant werden. "Das Leben inTrend-Städten wie Berlin, Hamburg und München ist begehrt, aber auchsehr teuer", sagt Immowelt-CEO Carsten Schlabritz. "Arbeitgeber ausmittleren Großstädten mit günstigeren Mieten können diesenStandortfaktor nutzen, um hochqualifizierte Mitarbeiter für sich zugewinnen."Das beste Verhältnis aller deutschen Städte mit mehr als 500.000Einwohnern bietet Dortmund: 580 Euro kostet dort im Median eineWohnung. Das entspricht einem Wohnkostenanteil von nur 12 Prozent ammittleren Brutto-Einkommen für Fach- und Führungskräfte von 56.200Euro. Auch in Essen ist das Wohnen günstig: Hier steht einermittleren Monatsmiete von 590 Euro ein Durchschnittsgehalt von 55.600Euro gegenüber, ein Anteil von 13 Prozent.Laut StepStone Geschäftsführer Dr. Sebastian Dettmers solltenFachkräfte bei der Jobsuche nicht nur nach dem besten Verhältnis vonGehalt und Wohnkosten Ausschau halten: "Wer aus mehreren Jobangebotenwählen kann, sollte alle Faktoren einkalkulieren. Dazu gehört dieHöhe des Gehalts genauso wie die Lebenshaltungskosten, vor allem aberdie Frage, ob ich mich beim neuen Arbeitgeber wirklich wohlfühle undder Job zu mir passt."Eine Tabelle mit den Ergebnissen für die 14 größten deutschenStädte finden Sie unter: http://ots.de/yTf2sQBerechnungsgrundlageDatenbasis für die Berechnung der Mietpreise in den 14 größtendeutschen Städten waren 15.100 auf immowelt.de inserierte Angebote.Dabei wurden ausschließlich die Angebote berücksichtigt, die vermehrtnachgefragt wurden. Die Preise geben den Median der im 1. Halbjahr2018 angebotenen Mietwohnungen wieder. Die Mietpreise spiegeln denMedian der Nettokaltmieten bei Neuvermietung wider. Der Median istder mittlere Wert der Angebotspreise.Über den StepStone GehaltsplanerDatenbasis für die Berechnung der Durchschnittsgehälter war derStepStone Gehaltsplaner, der auf mehr als 200.000 Datensätzenbasiert. Die Gehälter entsprechen dem Durchschnitt der genanntenStädte der Jahre 2017 und 2018. Für den StepStone Gehaltsplaner habenJobexperten und Marktforscher einen Algorithmus entwickelt, der aufBasis der wichtigsten Gehaltstreiber (z. B. Branche, Tätigkeit,Erfahrung) eine sehr genaue Prognose der persönlichen Gehaltshöheliefert. Weitere Informationen unter:www.stepstone.de/gehaltsplaner/fragebogenÜber immowelt.de:Das Immobilienportal www.immowelt.de ist einer der führendenOnline-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien.Gemeinsam mit immonet.de verzeichnet das Immobilienportal eineReichweite von monatlich 48 Millionen Visits*. Immowelt.de ist einPortal der Immowelt Group, die mit bauen.de und umzugsauktion.deweitere reichweitenstarke Portale betreibt und leistungsstarkeCRM-Software für die Immobilienbranche entwickelt. An der ImmoweltGroup ist die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt. * GoogleAnalytics; Stand: Januar 2018